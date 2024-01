'Muchos candidatos se van a jugar la vida', advierte Xóchitl Gálvez.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, alertó que la inseguridad será el problema principal de la actual elección, por lo que pidió a las autoridades entender y cuidar a los candidatos que, dijo, se van a jugar la vida al participar en los comicios

En conferencia de prensa que ofreció en Uruapan, Michoacán, donde también sostuvo un encuentro con militantes de las tres fuerzas políticas y "Xochilovers", puntualizó que en lo personal no teme por su vida; sin embargo, lamentó que ya se registró el caso de tres precandidatos que fueron asesinados en lo que va del proceso electoral.

“Es muy lamentable que haya precandidatos ya asesinados en tres regiones del país y todo indica que en varios lugares, aquí en Michoacán, hace tiempo que la delincuencia organizada gobierna (…). Lo que quiero es que la autoridad tiene que aplicarse y entender también que hoy muchos candidatos se van a jugar la vida, o sea, hay que ver que hay gente valiente que todavía quiere trabajar por su gente, por su pueblo y ojalá los respalden, y ojalá los cuidemos”, manifestó.

La política hidalguense enfatizó que la inseguridad es el principal tema de preocupación para todo el país, por lo que consideró que igualmente es necesario “bajarle a la violencia verbal” que, acusó, ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador diariamente en sus conferencias mañaneras desde Palacio Nacional, como lo hace en contra de periodistas.

El valor de la vida se gana cuando se abraza a las víctimas y se castiga a los delincuentes. Uruapan, Michoacán. #MerecesMás #MéxicoVaConX https://t.co/mSIjj2DIls — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 16, 2024

te puede interesar COVID-19 en México. Ssa afirma que hay disponibilidad de camas hospitalarias ante repunte de casos

En ese sentido, se refirió al caso de Ciro Gómez Leyva, quien dijo que ha sido objeto de constantes ataques verbales por parte del presidente y ya también fue víctima de una agresión física por parte de delincuentes.

“Haría un llamado al presidente, que ya saque las manos de esta elección, que deje que los ciudadanos de Michoacán decidan y recordemos lo que pasó en Michoacán, creo que es muy importante que los políticos hagan un llamado a la unidad y no a la división y al odio, pero, bueno, eso se dice fácil, pero en la vida real se encienden los ánimos y muchas veces las cosas salen de control”, expresó.

Dijo que también los partidos deben participar en una contienda frontal, no mediante la intimidación a los candidatos o las amenazas a las personas, como, acusó, lo hacen los “extorsionadores de la nación, porque qué diferencia hay entre un servidor de la nación que llega a una casa a amenazar a las familias que si no apoyan a Morena le van a quitar los programas sociales, y lo están haciendo”.

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México reiteró que se deslinda de cualquier tipo de acuerdo entre los partidos para el reparto de cargos, como el que se dio a conocer entre el PAN y el PRI en Coahuila.

Sin embargo, dijo que eso no lo puede hacer la abanderada del oficialismo, Claudia Sheinbaum, con los morenistas ni con los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque su papel es salir a defenderlos.

“Me encantaría que Claudia realmente hiciera una investigación, o sea, que pidiera que se abra una investigación sobre la corrupción de los hijos del presidente y no saliera a exculparlos, pero no lo va a hacer nunca, ella está aquí para defenderlos, para dar la cara por ellos y yo no tengo por qué sumarme a cosas en las que no tuve nada que ver”, declaró.

JVR