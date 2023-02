Luego de haberlo considerado su adversario político por participar en la alianza "Mexicolectivo", el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que "estima" y "respeta" al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por ser "precursor del movimiento democrático".

“Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero”, dijo López Obrador luego de que Cárdenas Solórzano anunció que por “consideraciones de carácter político ” ya no participaría en el proyecto.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el titular del Ejecutivo Federal explicó que los señalamientos del pasado martes en contra del ideólogo de la izquierda mexicana sucedieron por un mal entendido.

"Yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo (su salida). Lo que pasa es que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan yo respondí de la manera que ustedes saben. Me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado"