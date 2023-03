Cártel del Golfo entrega a supuestos atacantes

El Cártel del Golfo (CDG) entregó a los supuestos sicarios que participaron en el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos, el pasado 3 de marzo en el municipio de Matamoros.

Cinco presuntos criminales aparecieron atados de piernas y manos en la explanada central de esa localidad de Tamaulipas, con un mensaje escrito en una cartulina en el que dicha organización delictiva se disculpa por el ataque en contra de los estadounidenses.

Además, el grupo delictivo condenó dicha agresión y aseguró que, internamente, hay una división, por lo que decidió actuar y entregar a los responsables directos, quienes, aseguró, lo hicieron bajo su propia determinación y con sus propias reglas.

El grupo criminal anotó que hubo una indisciplina de parte de sus integrantes, situación que no van a permitir, ya que las personas entregadas son parte del brazo armado de esa organización, conocido como Los Escorpiones.

El CDG burló de esta manera a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno, al secuestrar a los cuatro estadounidenses a plena luz del día, matar a dos de ellos y después, a pesar del reforzamiento de seguridad en la plaza, entregar a los presuntos responsables.

Primeramente, el pasado viernes 3 de marzo, se paralizó la localidad luego de que el grupo criminal comenzó una persecución contra los estadounidenses, quienes aparentemente fueron confundidos con presuntos traficantes haitianos que se pelean la venta de drogas en la zona.

La emergencia llevó a las autoridades a cerrar escuelas y pedir a la ciudadanía su resguardo en los hogares mientras terminaba la persecución. En el lugar falleció una joven mexicana por una bala perdida, identificada como Areli Pablo.

En videos que se hicieron virales en redes sociales, se mostró a por lo menos tres sicarios que detuvieron el tráfico y atravesaron una camioneta para levantar a las personas.

Aquel viernes, los sujetos agredieron a una mujer, identificada como Latavia Washington McGee, de quien se menciona que acudió a Matamoros a realizarse una cirugía estética en el abdomen, así como a sus tres acompañantes, quienes en apariencia intentaron escapar, por lo que los sicarios les dispararon y mataron a dos de ellos, mientras que al tercero lo hirieron.

Los tres fueron identificados como Shaeed Woodard y Zindell Brown, quienes perdieron la vida, y Eric James Williams. A todos ellos los subieron a una camioneta y posteriormente se los llevaron.

Woodard y Brown fueron hallados sin vida el lunes pasado en una cabaña al sureste de Matamoros, y junto a ellos estaban sus compañeros sobrevivientes, McGee y Williams.

Ayer, reportes locales detallaron que los supuestos agresores fueron abandonados junto a una camioneta tipo Pickup y, hasta el cierre de esta edición, no habían sido imputados, ya que no hay acusación formal alguna en su contra, aunque las versiones extraoficiales indican que fueron llevados a instalaciones de las autoridades que no pertenecen a la Fiscalía General de Tamaulipas.

Se indicó que los cinco presuntos delincuentes estaban en una zona del municipio localizada a no más de tres kilómetros del lugar en donde secuestraron a los cuatro estadounidenses.

Ayer mismo, policías investigadores de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, así como personal de la Comisión Nacional Antisecuestros (Conase), ubicaron y aseguraron una ambulancia y una clínica en la ciudad de Matamoros, presuntamente relacionados con el ataque en contra de los estadounidenses, debido a que habrían usado esa clínica para llevar a las víctimas para su atención, luego de haberles disparado.

Los agentes de investigación llevan a cabo análisis en varios puntos de Matamoros, así como revisión de las cámaras de seguridad, para dar con los responsables de los hechos, pues a pesar de que aparecieron los presuntos sicarios, la investigación sigue su curso.

Trasladan cuerpos de víctimas de vuelta a su país

Los cuerpos de los dos ciudadanos de Estados Unidos que fueron secuestrados el pasado 3 de marzo y posteriormente asesinados en el municipio de Matamoros, por un comando armado perteneciente al Cártel del Golfo, fueron entregados la tarde de ayer a autoridades de ese país.

“Concluidos estudios forenses y realizadas acciones jurídicas, los cuerpos de dos estadounidenses encontrados sin vida, fueron entregados esta tarde a autoridades diplomáticas de Estados Unidos”, refirió el fiscal del estado, Irving Barrios, en un mensaje en sus redes.

Los restos de los estadounidenses salieron en dos carrozas de una funeraria particular del municipio, y en ellas se trasladó a los cuerpos hasta el Puente Internacional Ignacio Zaragoza, en donde fueron entregados a las autoridades estadounidenses. La representación del Consulado de Estados Unidos llegó al lugar en al menos tres camionetas blindadas y escoltaron, junto a patrullas estatales el convoy.

Fueron los familiares de las víctimas quienes solicitaron a las autoridades del vecino del norte, realizar el proceso de repatriación de los cadáveres, ya que ellos no quisieron llegar a Matamoros.