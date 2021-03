Caso Cabeza de Vaca: Diputados avalan controversia contra Congreso de Tamaulipas

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, determinaron que será este miércoles cuando el Pleno discuta una controversia constitucional en contra del acuerdo aprobado por el Congreso de Tamaulipas, que presuntamente busca “blindar” al gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ante la eventual declaración de procedencia en su contra.

La impugnación busca echar atrás el acuerdo de la legislatura tamaulipeca, que el pasado 2 de marzo avaló que en caso de que la Jucopo de esa entidad sea notificada para desaforar al gobernador, “se procederá a sustanciar el procedimiento de homologación para determinar la existencia de un hecho constitutivo de delito federal y la responsabilidad de los sujetos”.

En el proyecto que se someterá a votación del Pleno este miércoles, se señala que la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar si da lugar o no a proceder contra el inculpado, y de ser así, el acuerdo se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.

El coordinador de Acción Nacional, dijo a La Razón que aún no determinan si darán o no su aprobación a la controversia, pero sostuvo que legalmente, a diferencia de otros estados, “el procedimiento establecido en el caso de Tamaulipas está regulado en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y no en la Constitución local ni en la Ley Orgánica del Congreso”.

El Grupo Parlamentario del PRD ya adelantó que acompañará la controversia constitucional, pero aclaró que lo harán “a fin de que la Corte puntualice y aclare las competencias que le corresponde tanto a la Cámara de Diputados como al Congreso de Tamaulipas en este proceso”, toda vez en el año 2005 hubo un juicio de procedencia en contra del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, “en donde se determinó que los congresos estatales sí tienen la facultad para emitir ese tipo de Acuerdos”.