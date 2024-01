Entre celebración y condena, se le abre a Godoy una puerta al Senado

El rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México fue recibido entre la oposición como una celebración de triunfo, y con acusaciones de traición y condena de la 4T, mientras a la funcionaria se le abrió una ventana de posibilidad para ser postulada a ocupar un lugar en el Senado de la República.

Los votos en contra del bloque opositor en el Congreso capitalino fueron bien vistos por las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD, quienes señalaron que con esto se hizo notar que “sí hay oposición”.

El líder priista, Alejandro Moreno, opinó: “Reconozco la valentía, el compromiso y la lealtad a sus principios de las diputadas y diputados del PRI en la CDMX, que votaron en contra de la ratificación de la fiscal. ¡La oposición está firme en la defensa de las instituciones y de la justicia!”.

Marko Cortés, dirigente panista, también reconoció a los diputados por votar en contra, a pesar de las amenazas que denunciaron: “Finalmente se dijo no a la ratificación de Ernestina Godoy. No a la fiscal carnala que no da resultados a la gente, no a una Fiscalía persecutora de opositores, a modo y sometida al Presidente”.

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, también reconoció a los legisladores en sus redes: “Reconozco el compromiso de las y los diputados opositores en la Ciudad de México que no se dejaron intimidar y votaron en contra de la ratificación de la fiscal carnala y pirata Ernestina Godoy. Con ello estamos poniendo fin a las arbitrariedades y el abuso del poder en sus manos... ¡Sí hay oposición!”.

En el mismo tenor se expresó la precandidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, quien habló del tema durante una conferencia desde Sinaloa, donde señaló que con esto no se permitió la “imposición” de una fiscal afín a su contrincante de la 4T, Claudia Sheinbaum.

“Reconozco y valoro la firmeza de panistas, priistas y perredistas en el Congreso de la Ciudad de México ante las presiones autoritarias de la fiscal. Reconozco la valentía de los legisladores de la oposición que buscan poner freno a los abusos del poder”, expresó.

Movimiento Ciudadano críticó al priismo por los dos votos de las diputadas Wesley Chantal Jiménez y Mónica Fernández a favor de la ratificación, pues es de este partido donde gobernadores han “entregado” elecciones a cambio de embajadas, donde se ha aprobado la militarización y la reforma judicial.

Desde Morena se condenó la negativa a ratificar a la fiscal, pero fue el senador Ricardo Monreal quien sugirió que la funcionaria podría pasar a un escaño en el Senado para no desperdiciar su perfil.

“Si yo fuera el dirigente nacional (de Morena), estaría pensando en que ella fuera, por ejemplo, candidata a senadora en la Ciudad de México. No se puede desperdiciar un perfil que puede aportar mucho al país por su integridad, su capacidad y su honestidad”, dijo en entrevista.

Consideró que la oposición se equivocó con el rechazo, pues con esto los habitantes capitalinos “perdieron” a una mujer íntegra que sólo perseguía delitos.

El dirigente nacional guinda, Mario Delgado, escribió: “La derecha en la CDMX le tiene miedo a que se siga investigando y haciendo justicia por la corrupción rampante de la que se sirvieron durante años. Se quitaron las máscaras, el cinismo al cien por ciento”.

PRI, por expulsar a 2 diputadas locales

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que las dos diputadas priistas en el Congreso de la Ciudad de México que votaron a favor de ratificar a Ernestina Godoy como fiscal, serán expulsadas.

En redes sociales, el también diputado federal afirmó que la solicitud de expulsión se presentará ante la Comisión de Justicia Partidaria contra las legisladoras Mónica Fernández César y la vicecoordinadora del grupo, Wesley Chantal Jiménez Hernández, pues ambas emitieron un voto contrario a lo que indicó la Comisión Política Permanente.

“En el PRI no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía, son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México”, dijo.

Jiménez Hernández asumió en noviembre, como suplente de Silvia Sánchez Barrios, fecha en la que expresó no estar “empapada” de los temas que ya se perfilaban para discutir en el Congreso capitalino, mientras que el 31 de diciembre Mónica Fernández publicó en redes que su postura ante esta votación “sigue firme (e) institucional”, de no apoyar la ratificación.