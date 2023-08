Cifras de baja de acceso a salud fueron por 'error' en pregunta del Coneval, explica AMLO; celebra disminución en pobreza

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que si el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó un aumento durante los últimos dos años en la dificultad para acceder a servicios de salud fue por la mala interpretación de las preguntas que conformaron la encuesta aplicada a la ciudadanía.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que la conclusión del Coneval de que han aumentado las carencias en el acceso a la salud responden a que la encuesta se centró en preguntar a la ciudadanía si contaba con Seguro Popular, el cual, aclaró el mandatario, se eliminó este sexenio porque dejó de ser necesario.

“En el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular”, explicó el presidente.

“Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron, dijeron: ‘no, pues no tenemos seguro’, porque ahora ya es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero va a ir poco a poco entendiéndose”, abundó.

En el mismo sentido, López Obrador reiteró que, al final de su sexenio, el sistema de salud será uno “de los mejores del mundo” .

Asimismo, celebró que el Coneval mostrara indicadores positivos de su gestión, como la disminución de pobreza.

“Ayer el Coneval también reafirmó que ha habido una disminución de la pobreza y la desigualdad de manera histórica en lo que llevamos del gobierno; esto no nos lo van a poder quitar, la alegría que nos produce que haya menos pobres en el país”.

Síguenos en Google News.

AM