Claudia ofrece seguir con el apoyo al campo

Al sostener un encuentro con productoras y productores de alimentos, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH), Claudia Sheinbaum, aseveró que seguirán adelante las políticas impulsadas en la actual administración para alcanzar y asegurar la autosuficiencia alimentaria de las y los mexicanos.

El encuentro tuvo lugar en Atotonilco el Alto, Jalisco, donde mencionó que “nos podemos organizar para que sigamos apoyando al campo y al desarrollo rural del país”, ya que hizo hincapié en que el trabajo en equipo permitirá encontrar la forma en que se atiendan cada una de las necesidades que enfrenta el sector.

‘’Cambió la política para el campo, de una política en la que no se distinguía al gran productor, del pequeño productor y se apoyaba más a los grandes productores que a los pequeños; a una política en donde se decidió regresar a apoyar al pequeño productor; de una política en la que todo el fertilizante era importado a iniciar una política de producción de fertilizante en nuestro país’’, expresó.

Luego de que algunos de los asistentes pusieron sobre la mesa sus preocupaciones, la exmandataria capitalina dijo que es fundamental destinar apoyo para la protección de las personas dedicadas al agro.

Aunado a esto, se deben generar proyectos de infraestructura para el sector, tecnificar el riego y crear canales de comercialización y programas de financiamiento, consideró.

Tenemos que garantizar la soberanía alimentaria de México, hay una integración por el Tratado con EU, es cierto, pero eso no quiere decir que no vamos a proteger a nuestros productores agrícolas

Claudia Sheinbaum

Precandidata presidencial de SHH

Al recordar que México atiende lineamientos fijos en el tratado comercial con Estados Unidos, Sheinbaum subrayó que esto no significa que no se vaya a proteger a los productores agrícolas mexicanos.

Más tarde sostuvo otro encuentro con simpatizantes de El Salto, donde resaltó los proyectos de infraestructura y de otro tipo encabezados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como la última inauguración que encabezó este viernes con la Megafarmacia del Bienestar.

También mencionó la inauguración de las primeras etapas de dos proyectos ferroviarios: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Previamente, conversó con medios de comunicación ante quienes abordó diversos temas como los cambios que se han hallado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.

Consideró que hubo una interpretación errónea sobre los planes del Gobierno al respecto, pues aseguró que no se ha buscado borrar registros de personas desaparecidas, sino precisar que hay casos en los que algunas fueron localizadas en los registros.

“Eso fue lo que hizo encontrar a las personas afortunadamente, entonces se sigue buscando y se sigue apoyando”, comentó la precandidata.

En materia de seguridad, dijo que se debe impulsar una mayor coordinación entre autoridades municipales, estatales y las federales; sin embargo, señaló que lo importante es apoyar a la población joven.

“No puede haber seguridad si no hay alternativa para los jóvenes… si un joven no tiene alternativa de vida distinta, no tiene acceso a educación, al empleo, la cultura, no habrá posibilidades de resolver el problema”, comentó.