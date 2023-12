Claudia rechaza que con 4T Yucatán será inseguro

La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se manifestó en contra de una campaña en la que se acusa que si Morena llega a gobernar el estado de Yucatán, “entonces llegará la inseguridad”.

Durante un encuentro con simpatizantes en Kanasín, la exmandataria capitalina negó tal afirmación y señaló que es en entidades gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN), como Guanajuato, donde hay mayor violencia.

“Vamos a gobernar juntos en Yucatán… Que no les digan, que no les cuenten, porque ya vi por ahí una propaganda que dice: ‘Si llega Morena va a llegar la inseguridad a Yucatán’, puro cuento. ¿Saben cuál es el estado más inseguro del país? es Guanajuato y lo gobierna el PAN, así que es falso; cuando fui Jefa de Gobierno disminuí a la mitad la inseguridad”, subrayó.

En la visita, la morenista replicó el mensaje que ha llevado a otros lugares visitados, con los que asegura que el movimiento de la Cuarta Transformación es “humanista” y busca garantizar el bienestar a quienes menos tienen.

“Somos humanistas, nosotros no queremos desarrollo sólo para algunos cuantos, para nosotros no hay prosperidad si la prosperidad no se comparte y eso es importante en Yucatán, donde ha habido un crecimiento tan desigual, sí hay progreso, pero no sólo lo queremos para unos, queremos distribuir la riqueza, que los que menos tienen tengan la posibilidad de tener una vida digna”, comentó.

Más tarde, la aspirante presidencial se trasladó al municipio de Progreso, en Yucatán, donde destacó el precio del dólar que se ha alcanzado con el aumento de la inversión extranjera que ha impulsado el crecimiento económico del país.

“Buscamos el bienestar, pero además ha funcionado. ¡Fíjense en el peso!, ¡el super peso! Está a 17 pesos el dólar, ¿cuándo habíamos visto eso? La mayor inversión extranjera directa en la historia de México… La economía, cuando se apoya desde abajo, a todos, a quien menos tiene, comienza a florecer. Se derrotó esta idea de que la economía crece cuando se riega desde arriba”, dijo.

Además, aseguró que de quedarse la 4T en la Presidencia, las conferencias mañaneras van a continuar, tal como lo hace el actual titular del Poder Ejecutivo.

Al evento la acompañó el precandidato a la gubernatura, Joaquín Díaz Mena, sobre quien aseguró que se encuentra 10 puntos arriba de la oposición.

En su oportunidad, Díaz Mena mencionó que lo que hay que vencer es la desigualdad que se ha generado con el paso de gobiernos “elitistas”.

“El enemigo a vencer es la desigualdad que existe en Yucatán, desigualdad causada por autoridades clasistas, elitistas, que atienden solamente a unos cuantos, a sus amigos y se olvidan de las necesidades del pueblo. No nos atienden porque no nos entienden”, aseveró el abanderado morenista.

En este contexto, Sheinbaum Pardo pidió a sus simpatizantes conformar cada uno un comité de defensa de la 4T para dar a conocer a otras personas los proyectos impulsados y “hacer propaganda por la transformación”.

“Tenemos que crear un comité de defensa de la Cuarta Transformación. Un comité son 10 personas por lo menos, pueden ser 100, cada uno de nosotros tiene que juntar a 10 y con esas 10 personas tenemos que salir una vez a la semana a hacer propaganda por la transformación”, exclamó.