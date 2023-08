Claudia Sheinbaum concluye sus recorridos por todo el país a favor de la 4T. 'Hay rumbo', señala

’’Hay rumbo; el proyecto se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México’’, aseveró Claudia Sheinbaum durante su última asamblea informativa con motivo del proceso de definición de la Coordinación de la Cuarta Transformación, en donde destacó que la lucha por derechos del pueblo de México es el camino a seguir en la defensa de la 4T, pues destacó que solo de esta manera se puede construir bienestar para todos y todas, pero en especial para quienes han sido víctimas de las desigualdades como es el caso de las mujeres

Frente a simpatizantes de Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, destacó que es tiempo de lograr que las mujeres sean quienes protagonicen la historia, pues aseguró que pese a que en la actualidad son cada vez más las mujeres que ocupan los puestos más importantes, aún el camino es largo y solo puede recorrer con la continuidad de la 4T.

‘’El pueblo quiere que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública de México, quiere honestidad, quiere convicción, capacidad y también, es algo que se mueve por todo el país y que entusiasma no solo a las niñas, a las jóvenes, sino también a hombres, a jóvenes, adultos mayores, es tiempo de mujeres, es Transformación y es tiempo de mujeres’’.

Claudia Sheinbaum realiza asamblea informativa en Veracruz Video: Especial

‘’No se trata de que una mujer rompió el techo de cristal, eso es mucho individualismo, lo que nosotros queremos es la igualdad sustantiva de las mujeres en todos los espacios de la vida pública y la privada también, por eso decimos que queremos la continuidad de la 4T y es tiempo de mujeres’’, reiteró.

Al respecto, señaló que el siguiente paso de la Transformación no solo se trata de abrir espacios para las mujeres sino que además se trata sobre todas las cosas seguir trabajando por los derechos de todo el pueblo de México, como lo ha hecho hasta el momento el presidente López Obrador con obras como el Tren Maya, la recuperación de Mexicana de Aviación o algunas acciones hechas en su gestión como jefa de gobierno, tales como el programa ‘’Bienestar Para Niñas y Niños Mi Beca Para Empezar’’, el incremento en el apoyo al campo, la inauguración de dos nuevas universidades, de tres hospitales, la inversión histórica en el transporte público y muchos proyectos más que dieron como resultado más de 800 mil capitalinos y capitalinas que salieron de la pobreza, así como la reducción de las desigualdades.

Destacó que, para que cada día más mexicanos y mexicanas puedan gozar de mejores condiciones de vida es vital evitar dar pasos hacia atrás, pero en especial hacia la derecha, pues la oposición representa el pasado que tanto daño le hizo a México a través de la corrupción, la impunidad, la injusticia, la venta de las riquezas nacionales a extranjeros y mucho más, ’’en el frente están bien atrás, porque son el pasado, nosotros somos el presente y el futuro de la nación (...) no hay marcha atrás ni pasos a la derecha’’.

Claudia Sheinbaum, aspirante a coordinar la defensa de la 4T en México Video: Especial

‘’Lo que se destruyó en el pasado comienza a resurgir por todo México (...) Por eso nuestro movimiento se llama Movimiento de Regeneración Nacional, porque regenera la vida pública, porque regenera la forma en la que se hace gobierno y regenera al país y nuestro país comienza a verse de una manera distinta’’*, reiteró.

Por lo anterior, aseveró que luego de recorrer por 10 semanas el país, pudo percibir que ahora más que nunca, es vital cerrarle las puertas a la oposición, para lo que se necesita continuar y fortalecer con honestidad los principios de la 4T, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

‘’El principal atributo de la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación es, honestidad, no se puede dirigir un movimiento cuando no hay honestidad, es amor a la patria, amor al pueblo y amor a nuestra historia.’’, aseguró.

Durante su mensaje, Claudia Sheinbaum pidió a los simpatizantes unir esfuerzos para que la continuidad del movimiento transformador sea una realidad, pero esto no solo para seguir construyendo un mejor futuro para las mexicanas y mexicanos, sino que también para hacer honor a los años de lucha de quienes iniciaron el anhelo de la Transformación .

Claudia Sheinbaum durante su última asamblea informativa a favor de la 4T Foto: Especial

‘’No podemos olvidar nunca a nuestro movimiento, no olvidamos nunca a generaciones completas que lucharon por la democracia, por la libertad, por la justicia social, por la justicia ambiental, por la justicia en nuestro país, no olvidamos estudiantes, a médicos, a maestros, a maestras, a ferrocarrileros, muchos que quedaron en el camino, nosotros no podemos olvidar la represión del viejo régimen’’, destacó.

Durante el cierre de recorridos, quienes se dieron cita en el Velódromo de la Ciudad de Xalapa, Veracruz pudieron presenciar el cierre de los recorridos de Claudia Sheinbaum en un verdadero ambiente de fiesta con espectáculos de música en vivo con el talento de agrupaciones de regional mexicano, así como del artista Byron, oriundo de Veracruz quien deleito a los asistente con la canción "Obviamente es Claudia’’.

