Claudia Sheinbaum encabeza Firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación con 27 representantes de distintos sectores de la sociedad michoacana

Este domingo, en el primer día de su gira nacional como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la firma del primer ’’Acuerdo de Unidad para la Transformación’’, el cual fue suscrito por dirigentes nacionales y estatales de Morena, PT y PVEM, así como 27 representantes juveniles y de la sociedad civil.

’El principio de esta unidad, es la unidad con el pueblo de México, nosotros no podemos fallarle al pueblo de México, el pueblo de México tomó en sus manos su destino, nosotros representamos esa voluntad del cambio verdadero, de seguir transformado a nuestro país’’, aseguró.

Sheinbaum Pardo destacó que el objetivo principal de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación es defender los logros de los gobiernos de la 4T, pero además seguir avanzando por un mejor futuro para todos los mexicanos y mexicanas.

"El principio de esta unidad, es la unidad con el pueblo de México", señaló Claudia Sheinbaum

‘’El objetivo es defender los logros del presidente López Obrador y avanzar más en la Transformación, defender los nuevos derechos sociales, la pensión de adulto mayor, las becas de jóvenes, el programa Sembrando Vida, defender los programas que llegan a 30 millones de familias’’, aseveró.

Por lo anterior, hizo hincapié en la necesidad de trabajar en unidad para cerrar el paso a la oposición que en el pasado gobernó con privilegios y corrupción, dañando así al pueblo de México.

"Se trata que no haya marcha atrás en los derechos conquistados, que no regresen al país los gobiernos del pasado, por eso decimos, ni un paso atrás en la Transformación de México, ni un paso atrás en la Transformación de nuestro país.

Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la firma del primer ’’Acuerdo de Unidad para la Transformación’’

"Ellos del otro lado representan la corrupción, nosotros en la Transformación representamos la honestidad, la honradez; ellos representan los privilegios, nosotros representamos los derechos del pueblo de México; ellos representan el fraude y nosotros la democracia; ellos representan la desigualdad y nosotros representamos la igualdad; ellos representan la discriminación, nosotros representamos la inclusión; ellos representan la mentira, la hipocresía, nosotros representamos la verdad; ellos representan el odio, y como dijo el presidente López Obrador en el Grito de Independencia: nosotros representamos el amor del pueblo de México, ellos representan el pasado; nosotros el presente y el futuro; ellos representan el odio, nosotros seguimos representando la esperanza del pueblo de México", puntualizó.

Desde la entidad donde en el 2017, Andrés Manuel López Obrador comenzó con el "Acuerdo para el Renacimiento de México", Claudia Sheinbaum, reiteró la convocatoria para que todas y todos, sin importar la clase social, la religión, las preferencias o la militancia partidista, a formar parte de la Cuarta Transformación.

"Estamos convocando a muchos mexicanos y mexicanas que no han entrado al proceso de Transformación, pero abrimos las puertas, porque todavía hay muchos mexicanos y mexicanas que están de acuerdo con nosotros, estamos de acuerdo en la esencia de lo que debe ser la Transformación, estamos de acuerdo de que sumemos", concluyó.

Simpatizantes acompañan a Claudia Sheinbaum en la firma del primer ’’Acuerdo de Unidad para la Transformación’’

Por su parte, Mario Delgado realizó la lectura de un fragmento del "Acuerdo de Unidad para la Transformación", el cual fue firmado por Claudia Sheinbaum, dirigentes estatales, así como por Manuel Velasco Coello senador del PVEM, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones civiles y sociales.

‘’Arranca hoy la esperanza que va a unir a este gran pueblo para que tengamos por primera vez a una mujer de izquierda para que continúe la Cuarta Transformación, la Dra.Claudia Sheinbaum", destacó durante la firma del acuerdo.

En tanto que, Juan Pablo Celis, presidente estatal de Morena; Reginaldo Sandoval, presidente estatal del Partido del Trabajo y Ernesto Núñez, presidente estatal del PVEM reiteraron el llamado a la unidad para dar el siguiente paso en la Transformación.

‘’Es nuestro compromiso luchar juntos, por el cambio de México y de Michoacán, estamos encaminado la Transformación, pero se requiere definición y de unidad, como mexicanos debemos cerrar las filas para lograr desde abajo y con la gente la Cuarta Transformación, hacemos un llamado a la unidad en los ciudadanos, las puertas de morena están abiertas, aseveró Celis.

Iniciamos la gira con una reunión de dirigentes de nuestro movimiento en Morelia, Michoacán. Para defender y avanzar en la transformación, reafirmamos el principio de Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. #LaEsperanzaNosUne pic.twitter.com/S1xyLyzG52 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 17, 2023

El Acuerdo de Unidad para la Transformación también fue firmado por Citlali Hernández Mora, secretaria general de Morena; Mario Agustín Gaspar, premio nacional de las artes; Elvira Méndez Bautista del Consejo Cherenástico; Silvestre Chávez Sánchez, presidente del Consejo Comunal de Crescencio Morales; Eduardo Orihuela Estefan, presidente del Consejo Económico y Social del estado de Michoacán; Yareni Karla Pérez Vega, presidente de la Red Nacional de Mujeres Sordas; María Emilia Reyes, presidenta de la Unión Estatal de Artesanos; Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; Leonel Godoy Rangel, representante personal de Adán Augusto López; Dra. Silvia Figueroa Zamudio, ex rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Roberto Santillán Ferreira, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán; Lupita Morales, presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias capitulo Michoacán; María Elvia Silva Bartolo, premio estatal de artes; Lorena Mirón Balboa, presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción; Fanny Arreola Pichardo, diputada local por el PRD; Mónica Estela Valdez Pulido, diputada local del PRD; Cirilo Almazán Cerón, presidente de la Asociación Michoacana de Usuarios de Riego; Jesús Luna Morales, ex dirigente estatal de la CNC; Alfredo Anaya Orozco, empresario; Yaritzi Ximena García Sánchez, consejera universitaria y dirigente juvenil de la Universidad Michoacana; Ismael Torres del Río, presidente estatal del Sistema Productor de Maíz; Bernardo Bravo Martínez, presidente del sistema productor de Limón; María Fernanda Paz Vázquez, representante de la Asociación de Deportistas Especiales; Elizabeth Vega Mora, vicepresidenta de la Asociación de Intérpretes de Señas; Gilberto Morelos Favela, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior; Jorge Alfredo Molina, secretario general de la Federación de Sindicatos al Servicio de Gobierno del estado y los municipios; Roberto Carlos Reyes Venegas, representante del sector educativo; Francisco Nava, secretario del Sindicato de Mineros; Jaime Cortés, ex rector del Conservatorio de las Rosas; Octavio Chávez, presidente municipal de Lagunillas por el PES y José Antonio Esquivel Pérez, de la sociedad Michoacana para la Cooperación y Desarrollo.

