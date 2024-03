Claudia Sheinbaum pide a Javier Milei respetar a AMLO tras llamarlo 'ignorante'.

La candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum Pardo, pidió respeto para el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que fue llamado “ignorante” por parte de su homólogo argentino, Javier Milei.

“Nosotros pedimos que haya respeto para el presidente; lo que está en el fondo son los proyectos, por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa. Ellos consideren un proyecto y nosotros tenemos otro y tiene que haber respeto”, dijo en conferencia de prensa desde Oaxaca.

Insistió en que el diferendo yace en que ambos mandatarios representan propuestas de gobierno distintas entre sí, debido a que mientras en Argentina se va por el liberalismo económico extremo, en México se ha optado por un modelo único que reivindica la conducción del Estado para procurar el bienestar.

“Él, en sus discursos, y con todo respeto al pueblo de Argentina, representa un proyecto que es la reivindicación, como él lo ha dicho, ya ni del neoliberalismo sino del liberalismo económico extremo; él no considera que el estado deba regir el desarrollo de la economía, él considera que el espacio de libertad sea el mercado y nosotros siempre hemos dicho ¿Cómo va a ser el espacio de libertad el mercado cuando tienes salarios que no te alcanzan ni para lo mínimo? Eso no es un espacio de libertad”, criticó.

Respecto a la incorporación del extitular de Segalmex, Leonel Cota Montaño, únicamente compartió que su participación será para apoyar con la campaña y no dio más detalles.

Cuestionada sobre las anomalías injustificadas que el exfuncionario dejó en el organismo, Sheinbaum Pardo mencionó que la aclaración corresponde a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República.

“Leonel Cota es de primera y desde hace tiempo ya me había buscado y finalmente ha cerrado una parte de su proceso del gobierno y se integra con nosotros. Estamos contentos de que se integre… A quien le corresponde aclararlos es a la Función Pública, y las denuncias que se han presentado, a la Fiscalía. Es un político muy importante y nos esta ayudando en áreas de la propia campaña”, declaró.

