Comar se declara al borde del colapso; va por nuevos filtros a migración

En un año que batió el récord histórico de solicitudes de refugio, al llegar a 136 mil 934 hasta noviembre, el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, aseguró que la dependencia a su cargo se encuentra al borde del colapso.

En entrevista con La Razón, explicó que nunca en la historia del país tantas personas habían solicitado refugio en México, ni con la oleada española de los años 30. Señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) dice a las personas en movilidad que deben pasar a fuerza por la Comar para pedir una constancia, para pedir un documento migratorio, pero que su tarea no es esa.

Por ello, adelantó que este 2024 comenzarán una nueva estrategia para filtrar desde un inicio a las personas que con mayor claridad tienen un perfil de refugiado, y descartar a quienes sólo buscan a México como un trampolín para llegar a Estados Unidos.

Añadió que el 2023 fue un año complejo para la migración, debido a que llegaron flujos mixtos y de diversas nacionalidades, y destacó a los afganos, que comienzan a tener cada vez mayor presencia en México, por lo que auguró que este año continuarán en grandes números los “torrentes migratorios” hacia nuestro país.

¿Cómo cerró en el tema de refugio en México? Hay grandes enseñanzas, pues continuó el torrente migratorio incesante, y podemos decir cada vez mayor, que se expresa a través de flujos mixtos. Significa que no llegan personas de una sola categoría, pues no sólo vienen por razones económicas, sino por muchas otras, como conflictos, violencia generalizada o por violación de derechos humanos. Los que pasan por la Comar, en primera instancia, son los que vienen por razones económicas, pero engañados porque los manipulan, los malinforman los coyotes, o el INM les dice que deben pasar a fuerza por la dependencia para pedir una constancia, para pedir un documento migratorio, pero en su mayoría quieren ir a EU.

Otros son los que tienen el perfil de refugiado, pero que no les interesa quedarse en el país, pero, de igual manera, sólo vienen por el documento legal, pues de cualquier manera van a acabar abandonando el proceso. La tercera categoría, que es minoritaria, es la que sí concluye el proceso y sí quieren quedarse en México, pues al cierre de noviembre tuvimos 136 mil 934 solicitantes de refugio, lo que supera en cinco por ciento toda la cifra del 2021, que fue el año récord. Esperamos que al cierre del año se rebasen los 140 mil en total.

De los solicitudes, ¿cuántos realmente se quedan en México? Hay un grupo de significación que termina quedándose, como los haitianos, aunque en los últimos meses ha disminuido el número, pero han ido en aumento los hondureños; por ello, casi van a quedar parejos. El tercer lugar son los cubanos, aunque en menor número que esos países, pero también los guatemaltecos, salvadoreños y venezolanos. Otras nacionalidades son los brasileños y los chilenos, pero éstos son hijos de los haitianos, pues los originarios de ese país salieron desde el terremoto de 2010 y se asentaron en esas naciones. En noveno lugar están los colombianos y en décimo, los afganos, pero esto es relevante, ya que nunca los habíamos tenido, ellos vienen por el golpe del Talibán en su país. En 2021 se concedieron mil trámites a afganos, eran por asilo, pero como se iban a EU, se modificó la figura y ahora se da el refugio, pero éste lo pueden tramitar desde su país. En 2022 tuvimos 440 y este año tenemos 800, por eso los ponemos en el top 10.

Como vemos que hay mucha gente que no necesita de la Comar y requiere de muchos recursos que se disponen, se buscarán nuevas estrategias para filtrar desde un inicio a las personas que con mayor claridad tienen un perfil de refugiado Andrés Ramírez, titular de la Comar

¿Por qué los hondureños están subiendo tanto? No habían disminuido, siempre han estado arriba, lo que pasó es que los números de los haitianos han sido demasiado altos; sin embargo, se ha acrecentado su número porque la situación en su país es muy compleja, aunque pensamos que muchos van a abandonar por la plataforma CBP One, que les da una oportunidad para ir a Estados Unidos.

Del total de solicitudes de refugio, ¿realmente cuál es el porcentaje que se aprueba? En las entrevistas se lleva de la mano a los solicitantes para que expliquen cómo sufrieron, para saber si son perfiles para ser aceptados como refugiados, sobre todo en las oficinas de Tapachula y la Ciudad de México. Hay alrededor de 75 por ciento que ya no se presenta por diversas causas y no sigue el proceso, pero el 25 por ciento restante es el universo real con el que se concluye el tema de refugio. De cada cien, hay una tasa de resolución de 72 por ciento; esto es, la mayoría recibe su protección complementaria.

¿Cómo ve el panorama para 2024 en el tema de refugio? Los números van a continuar muy altos porque la gente sigue llegando y siguen solicitando refugio, pero pensamos que los números van a bajar, pero no porque no quieran venir a la Comar, sino porque estamos viendo mucho abuso de la gente que pasa por la Comar y nos coloca al borde del colapso.

Por eso estamos viendo qué hacer para mitigar ese enorme torrente que llega, sino que realmente nos necesiten, pues no nos necesitan, y la Comar no fue creada para eso, sino que fue creada para brindar protección a quienes genuinamente lo necesitan; lo demás se tergiversa.

El trabajo nuestro no tiene nada que ver con Migración, pues no damos documentos regulatorios, de viaje, ni nada de eso; sólo estamos para determinar si una persona necesita protección. Como vemos que hay mucha gente que no necesita de la Comar y requiere de muchos recursos que se disponen, se buscarán nuevas estrategias para filtrar desde un inicio a las personas que con mayor claridad tienen un perfil de refugiado. Ya se comenzaron a tomar medidas luego de una reunión con la canciller Alicia Bárcena; por ello, el INM ya no los va a mandar a la Comar. Es una nueva estrategia, y por eso pensamos que los números comiencen a ir a la baja en solicitudes de refugio, más no del torrente, que ese seguirá muy alto.

¿Cómo les irá de presupuesto para 2024? Aún no sabemos bien porque no se publica, pero en general lo tenemos que esperar. Hubo muchas reuniones en la Cámara de Diputados y expuse la situación, pero lo que realmente se necesita es una estimación de 50 millones de pesos más, pues tenemos un presupuesto raquítico. Estamos esperando que nos den el presupuesto de la Comisión de la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación, lo que nos aumentaría, además de que tenemos apoyo de la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), que se traduce en la contratación de 175 servidores públicos, pero ya de la Comar, ya que pasan al erario con sus recursos.

¿Cómo ve la política migratoria actual del país? Nos parece muy importante que se continúe con la política acordada en la reunión del 13 de octubre, que atañe al tema de que no se esté enviando la gente de manera automática a la Comar, en cuanto su interés genuino de querer protección internacional en México, sino que sólo se quiere utilizar al país como trampolín.

¿Se normalizaron los tiempos para entrega de respuesta de refugio tras la pandemia? Más allá de la pandemia, el problema fue el gran número de solicitudes. Los plazos son de 45 días hábiles, pero ese plazo es de la ley de 2011, cuando teníamos 200 solicitantes. Por ello, ese plazo está obsoleto, pero hay que normalizarlo; se deben ajustar los plazos a la realidad actual.

En un 2023 de aumento de flujos y rompimiento de récords, ¿cómo califica ese año? La gran enseñanza es un aumento del torrente migratorio por flujos mixtos, muchos de los que se quieren ir a Estados Unidos, pero en 2024 vamos a seguir afinando los filtros para que no nos pongan en jaque. Fue un año complejo.



Formación: Licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Sociología Rural por la Universidad de Chapingo; tiene estudios de Doctorado en Economía por la UNAM.

Trayectoria: Académico e investigador en la Universidad Autónoma de Coahuila y en la de Chapingo; en el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados fue consultor, coordinador de proyectos, oficial senior en Ginebra y NY, asesor regional y representante en Costa Rica, entre otros cargos. Andrés Ramírez Silva

En su intento por llegar a EU murieron 61 migrantes en 2023

El Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que durante el año pasado recibió a 211 mil 980 mexicanos que fueron deportados o repatriados desde Estados Unidos, y mencionó que 61 cuerpos de personas indocumentadas fueron recuperados en 2023, quienes fallecieron en su intento de cruzar la frontera norte de México.

Detalló que el hallazgo de los cadáveres se dio hasta el pasado 21 de diciembre y explicó que la causa de muerte fue porque, probablemente, las personas intentaron atravesar el río Bravo, cruzar la sierra, el desierto o cayeron de algún tren.

También indicó que auxilió a 211 mil 980 connacionales que fueron deportados o repatriados desde Estados Unidos y que, a través de un conjunto de acciones realizadas mediante el Programa de Repatriación Digna, “el INM brinda a nuestros connacionales opciones para lograr su reinserción social y económica en el país, a través de la coordinación de tareas entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada”.

En un balance que el organismo dio a conocer del 2023, expuso que llevó a cabo —con pleno respeto a los derechos humanos y el compromiso de mantener una migración segura, ordenada y regular— diferentes acciones orientadas a atender a las personas migrantes que ingresan y transitan de manera regular e irregular en el país.

Gráfico

El INM aseguró que ha implementado diferentes estrategias orientadas a combatir la corrupción, agilizar trámites migratorios, auxiliar a las personas en contexto de movilidad y proteger su vida de las redes de tráfico de personas, acompañamiento a connacionales, retorno asistido, repatriación y atención especial a niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, del 1 de enero al 25 de diciembre el Instituto de Migración ha registrado el ingreso regular de 40 millones 802 mil 601 personas nacionales y extranjeras; asimismo, ha contabilizado, a través de Grupos Beta, 230 mil 877 asistencias a personas que se encuentran en situación irregular de diversas nacionalidades, quienes recibieron un trato digno, amable y humano por parte de los agentes federales de Migración.

Indicó que, en coordinación con instancias de seguridad nacional e internacional, rechazó la internación de dos mil 093 personas por contar con alerta migratoria, entre ellas 566 por probables delitos sexuales, 26 por contar con orden de aprehensión y 281 por malos antecedentes, entre otras.

Refirió que registró —al 21 de diciembre del 2023— 230 mil 877 asistencias a personas migrantes nacionales y extranjeras durante su tránsito por México. El organismo expuso que entre las acciones humanitarias más sensibles está la salvaguarda y protección de personas migrantes en condición vulnerable como niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, además de los adultos mayores o con alguna discapacidad, y tomó conocimiento de que, durante el 2023, 106 mil 778 niños migrantes ingresaron a México de manera irregular.

“En este sentido, se identificaron a 106 mil 778 menores de edad, de los cuales 76 mil 464 tenían menos de 11 años y 30 mil 314 contaban con entre 12 y 17 años. Todas y todos ellos quedaron bajo la tutela del DIF”, por lo que la cifra representó un aumento de 50 por ciento respecto al número de menores canalizados por el INM durante el 2022, año que sumó 71 mil 206 menores.

Agregó que al 15 de diciembre, emitió 431 mil 300 documentos migratorios a personas extranjeras en contexto de movilidad que permiten regular su estancia en territorio nacional. De ellos, 135 mil 382 fueron tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias: 97 mil 545 por refugio y 25 mil 402 otorgados a víctimas y nueve mil 103 por causas humanitarias.

Buscan a 31 indocumentados plagiados

Luego de que al menos 31 personas, presumiblemente migrantes de diversas nacionalidades, fueran secuestradas mientras viajaban a bordo de un autobús en Tamaulipas, el gobierno del estado desplegó un operativo para localizarlas.

En entrevista televisiva, el vocero de Seguridad de la entidad, Jorge Cuéllar Montoya, indicó que el reporte de este hecho fue presentado por el conductor del autobús.

Detalló que se trató de una unidad de Grupo Senda, con el número 9570, en el que se transportaban a 36 personas, pero sólo cinco de ellas no fueron privadas de la libertad.

“Informamos que 31 pasajeros de diversas nacionalidades se encuentran desaparecidos. El autobús tenía como destino Matamoros, cubría la ruta Monterrey-Matamoros”, explicó para N+.

Señaló que luego del reporte, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la policía estatal escoltaron la unidad hasta que llegara a la central de Matamoros, hasta donde ya sólo llegaron cinco personas, incluyendo el chofer.

“Los otros 31 son los que desafortunadamente se llevaron civiles armados en cinco camionetas, así lo reportó el chofer”, explicó.

Hizo hincapié en que se desplegó un operativo interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno en diversas vialidades.

“Nuestra prioridad es buscar y localizar a esas personas que lamentablemente pasaron por este incidente”, comentó.

A raíz de este hecho cobró fuerza en redes sociales un video en el que una mujer migrante denunció un intento de secuestro en la misma zona, pero ocurrido el pasado 12 de diciembre.

En la grabación la mujer narra que una vendedora de boletos de la línea Futura en una central de Reynosa los “vendió” a miembros del crimen organizado.

Mostrando el rostro de una de las empleadas, dijo: “Ella nos vendió un ticket que no era real, eran unos papelitos hechos a mano donde solamente decía un número de pasajeros que iban. Señores, ellos nos entregaron a los cárteles porque nos interceptaron tres camionetas, el chofer abrió las puertas y se montaron cinco hombres. Gracias a todos los hombres que iban en nuestro autobús logramos salvarnos”.

La mujer expuso las heridas que tenía en las yemas de los dedos, provocadas al romper los vidrios del autobús para poder escapar, según contó.

Igualmente, a mitad de diciembre de 2023, personal estatal rescató a 13 migrantes originarios de Venezuela, Ecuador y Colombia, que permanecían secuestradas en un hotel de la misma ciudad fronteriza.

En el reporte se informó que estas personas fueron obligadas a bajar del autobús en el que viajaban y que sus familias tendrían que entregarles dinero.

Su liberación se dio como parte de un operativo que tuvo lugar en la zona centro del municipio, en donde también fueron detenidos dos presuntos responsables de dicho secuestro.