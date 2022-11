Confirma Morena que 23 de noviembre será la fecha límite para presentar una contrapropuesta para la reforma electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, confirmó que el 23 de noviembre será la fecha límite para tener un dictamen de la reforma, de no existir una contrapropuesta Morena y sus aliados presentarán el proyecto del Presidente de la República ante el Pleno los días 29 o 30 para su discusión.

En conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, criticó a “algunos” quienes acudieron a la marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que eran personajes que se presentaban “químicamente puros”.

Y agregó: “El discurso, una pieza de demagogia, de mentiras o de una verdadera distorsión de la realidad, derivado de ese narcisismo, que yo no sé qué tienen esas sillas del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, pero vean donde terminaron todos los consejeros y eran puros, imagínense”.

leer más Elección de consejeros y magistrados electorales sí requiere cambio constitucional: Monreal

Sobre los tiempos y llamados a los partidos de oposición para conformar un documento de consenso para la Reforma Política Electoral, Ignacio Mier recordó que ya les dieron 200 días, se conformó un grupo que representa a las tres comisiones y a todos los partidos políticos, son 21 diputadas y diputados con sus suplentes y no ha habido avances porque “no presentan”.

Mencionó que los opositores saben marchar, se organizan, lo cual está muy bien, pero “¿Y qué vamos a hacer el día 14? Ya estuvo muy bien, ya se tomaron la foto, se empezaron a manejar cifras, ya están las cifras, perfecto; se rodearon de personajes célebres de la vida pública en México que hizo, diría un viejo comunicador, remover la memoria almacenada en la mente de las personas cuando vieron algunas caras y algunos rostros ahí”.

Si no hay un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará ante el Pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral, advirtió.

El mandato del pueblo es claro, está explícito en todas las encuestas, quieren una Reforma Político Electoral para que se reduzca el número de consejeros, un organismo más transparente, menos la participación de las partidocracias en la definición del árbitro electoral, que los próximos consejeros tengan honorabilidad, “que no salgan de las catacumbas o de las propuestas históricas que ya los vimos, dios los hace y ellos se juntan y ahí estaban todos los químicamente puros, impolutos, se manifestaron ahí y se aprovecharon con mentiras, con demagogia de la buena fe, de la voluntad de mexicanas y mexicanos que los acompañaron”.

Las personas quieren un INE menos costoso, que no sea ofensivo, voluminoso, obeso, que deje de ser un templo de egolatrías donde lo que privilegian no es la vocación democrática, sino la adoración por el dinero y el proceso de selección también garantice que no haya la participación e injerencia directa de las partidocracias, refirió el morenista.