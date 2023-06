Van a la guerra con gasto bajo la lupa y llamado a la “fraternidad”

Tras el registro oficial de las corcholatas de Morena ante su partido, este lunes arrancarán oficialmente la guerra por la conquista de simpatizantes, con recorridos por todo el país para promoverse con miras a la realización de la encuesta que definirá quien será el coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, en la que algunos anticiparon que habrá “sorpresas”.

Sin embargo, algunos adelantaron sus actividades, como Claudia Sheinbaum, quien tiene previsto que su primer punto para arrancar el recorrido será Oaxaca, aunque desde este domingo comenzó los encuentros con simpatizantes en Xochimilco.

Quien también estará en Oaxaca será el diputado federal con licencia Gerardo Fernández Noroña, quien iniciará su gira por el país con una asamblea en el Jardín del Pañuelito, en el centro de Oaxaca, y antes convocó a una marcha desde el parque El Llano hasta el lugar donde hará su primer mitin de arranque.

El excanciller Marcelo Ebrard prometió que su primer día de promoción contará con “muchas sorpresas”: “(Mis asesores) me dieron una idea fantástica para este lunes, la van a ver, está muy buena”, expresó.

Les presento el videojuego para celulares “Monri Game”. Agradezco a Hugo Castro y los jóvenes mexicanos talentosos que crearon este entretenido e ingenioso juego. Lo puedes descargar para Apple y Android

Ricardo Monreal, Senador con licencia

La agenda de su equipo contempla su primer evento formal en un hotel cercano a la Cancillería, en las inmediaciones de la Alameda, sobre Avenida Juárez, donde ha convocado a su primer encuentro a las 11:30 horas.

El senador con licencia Ricardo Monreal contempla arrancar sus actos de difusión cerca de la Cámara alta, en el Monumento a la Madre, donde desde la semana pasada tramitó su permiso ante la alcaldía Cuauhtémoc.

En el caso del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, su primer evento será en Puerto Vallarta, Jalisco, a las 9:00 horas, mientras que el senador ecologista con licencia, Manuel Velasco, arrancará sus asambleas informativas en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde convocó a simpatizantes a un evento a las 10:30 horas.

Aunque la convocatoria de Morena establece que la fecha formal para iniciar es este lunes 19, las corcholatas anticiparon sus eventos, actividades y mensajes en redes sociales.

Gráfico

Claudia Sheinbaum recibió el “bastón de mando” en Xochimilco, por parte de mujeres de pueblos originarios, quienes le impusieron una corona de flores y externaron su apoyo a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien aspira ser presidenta en el 2024.

La exmandataria capitalina formó parte de la ceremonia denominada “De los cuatro rumbos” en la Plaza Cuadrada del Parque Ecológico. En el evento, destacó que para ella era importante iniciar su campaña en esta Ciudad de México “que tanto me ha dado”.

Sheinbaum recibió, de manos de Amalia Salas, mejor conocida como “abuela Amalia”, el bastón de mando de los pueblos originarios, el cual simboliza la unión de las mujeres, sus costumbres, tradiciones y la capacidad de liderazgo que las integrantes ven en la exgobernante capitalina.

Yo prefiero pedir que, si está en su agrado, me releve de este cargo para así atender con tenacidad, los valores y compromiso histórico que usted sembró en la Cuarta Transformación de la vida pública nacional

Adán Augusto López, Extitular de Segob

“Ella es la primera mujer en luchar por los pueblos y barrios originarios; ahora busca combatir las enfermedades, pobreza e inseguridad. Madrecita tierra, que sea nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.

Antes de dar banderazo de salida a sus recorridos por el país, Ricardo Monreal, quien el sábado hizo su recorrido por diversos santuarios, aprovechó el domingo para presentar, a través de sus redes sociales, el “Monri Game”, un videojuego para teléfonos celulares y tabletas, donde él es el personaje central.

“Les presento el videojuego para celulares “Monri Game”. Agradezco a Hugo Castro y los jóvenes mexicanos talentosos que crearon este entretenido e ingenioso juego. Lo puedes descargar para Apple y Android. ¡Te vas a divertir! #MonriGame”, sostuvo.

Al respecto, Monreal Ávila, quien recientemente presentó su propio reallity, ahora lanzó el videojuego, donde se le puede ver en acción luchando contra delincuentes en la Ciudad de México, Guadalajara y Chiapas.

El pasado viernes, Adán Augusto López Hernández dio a conocer su carta de renuncia al cargo de secretario de Gobernación, en la que le indicó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que si deja el gabinete no es por buscar algo mejor que acompañarlo.

Fue a través de sus redes sociales, compartió un video en el que leyó la carta que le entregó al titular del Ejecutivo federal, en la que relató los años en que había estado trabajando.

Tmabién reconoció que fue complejo para él solicitarle que aceptara la renuncia al frente de la Secretaría de Gobernación, porque desde esa encomienda lo acompañó para escribir una de las páginas más luminosas de Tabasco, de México y de la historia de la democracia latinoamericana.

“Yo prefiero pedir que, si está en su agrado, me releve de este cargo para así atender con la tenacidad, los valores y compromiso histórico que usted sembró el encargo de profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública nacional. Le ruego que no crea que busco algo mejor o más grande que el privilegio de acompañarlo; todo lo contrario, la realidad es que usted ya ha hecho más que suficiente por todas y por todos nosotros”, expresó.

Delgado llama a realizar una “contienda fraterna”



Tras hacer un llamado a las corcholatas a sostener una “contienda “fraterna”, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de su partido para definir al coordinador de Defensa de la Transformación “es un proceso de organización interna, por lo cual se encuentra constitucional y legalmente blindado”.

El dirigente llamó a llevar a cabo un proceso “que sea fraterno, que sea respetuoso, que sea leal con el movimiento” y que deje un precedente de un comportamiento ético entre compañeros, pues “no podemos perder de vista que estamos luchando por que el ejemplo de uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y su legado, trascienda a las siguientes generaciones”.

Tras el registro de los seis aspirantes la semana pasada, el dirigente aseguró que las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) el viernes pasado ya estaban previstas en el acuerdo del Consejo Nacional morenista aprobado el 11 de junio.

Asimismo, ratificó que los aspirantes contarán con un monto de cinco millones de pesos que será absolutamente comprobable y fiscalizable; es decir, “sólo se podrán destinar a viáticos: transporte, comida y hospedaje, y a la logística de eventos, que es lo que son sillas, carpas, audio, los backs, en fin, lo que se necesite para organizar un evento”.

Mario Delgado dijo que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación “es un proceso de organización interna”.

“Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna. No estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas; entonces, ahí nosotros apelamos a la Constitución, que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos”, subrayó.

El morenista consideró que es un hecho histórico que las seis personas contendientes se comprometieron a cumplir y respetar los principios de la Cuarta Transformación, así como realizar recorridos de trabajo austeros y privilegiar el contacto con la gente, al igual que llevar a cabo una contienda “fraterna” y sin denostar a ningún compañero aspirante.

“Está claro el mandato del Consejo Nacional, que no se trata de promover personas y está prohibida la promoción personalizada. También hemos hecho explícito de que no hay ninguna competencia o proceso alguno por alguna precandidatura. Estamos en la organización de nuestro movimiento para informar sobre los avances de la transformación”, reiteró.

Mario Delgado descartó que desde su partido se impongan sanciones a las y los aspirantes que cometan alguna falta previa a la realización de la encuesta, la cual se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y cuyos resultados se darán a conocer el próximo 6 de septiembre. No obstante, dijo, será el pueblo quien los juzgue y sancione.

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico, sino un proceso interno de organización; si lo infringen, será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona; entonces, la sanción será por parte de la gente, no del partido”, señaló al tiempo de llamar a llevar a cabo un proceso organizativo que deje huella hacia el futuro.

Exigen al INE lupa en gastos de morenistas



Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no descartaron una posible entrada de dinero externa hacia la campaña de promoción de aspirantes a coordinador de la Defensa de la Transformación, por lo que hicieron un llamado al órgano electoral a vigilar la transparencia de los recursos y el contenido de los mensajes de los propios contendientes.

Para el exconsejero electoral Benito Nacif, el problema que se puede presentar se deriva del dinero que no provenga de Morena, pues si bien los recursos de ese partido se comprueban, los que no, son difíciles de rastrear.

“El riesgo es que el destino de ese dinero puede ser no autorizado por la ley, y es un tema del que se tiene que preocupar el INE, para que no haya financiamientos irregulares y, por ende, actos anticipados de campaña”, dijo Nacif.

Manifestó que es muy probable que entre dinero de otras partes, pues en la actualidad ya se ve con el alquiler de bardas, promocionales y eventos que se organizan en los estados. “Ese dinero se desconoce de dónde viene”, acentuó.

Además, el exintegrante del Consejo General del órgano electoral sostuvo que no es claro cómo los aspirantes van a ir a hacer sus recorridos de promoción por el país informando sobre los logros de la Cuarta Transformación, “cuando es claro que el INE se niega a ver que son campañas anticipadas” que, por alguna razón, externó, la Comisión de Quejas del órgano autónomo no desea ratificarlo.

Este fin de semana, La Razón publicó el nuevo acuerdo al que llegó la dirigencia de Morena para entregar a sus cuatro aspirantes a ser coordinador de la Defensa de la Transformación —y que posteriormente se convertirá en candidato presidencial—, 20 millones de pesos (cinco millones para cada uno) para los recorridos que emprenderán por el país.

El viernes, además, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el proceso que inició Morena para definir a sus abanderados a la contienda electoral del 2024 puede seguir adelante, pero ordenó medidas cautelares a los aspirantes de la contienda interna para que no incurran en actos constitutivos de una precampaña, pues ello pondría en riesgo su posible registro a una candidatura.

El también exconsejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña mencionó que, de manera adicional a los recursos que les entregará su partido a los aspirantes, “no puedo negar ni afirmar que haya entrada de dinero de otras partes” para abonar al financiamiento de las giras que inician este lunes por el territorio nacional.

Expuso que “el INE siempre ha sido muy vigilante de los procesos y lo veo bien, ya que el reto es fiscalizar todo el recurso que se esté gastando en este tipo de procesos internos de los partidos políticos”.

Sostuvo que el proceso interno inició un poco adelantado y por ello espera que se lleve a cabo en tranquilidad y con mucho respeto, ya que las presidenciales del 2024 son elecciones sumamente importantes para el país y para la gente.

Desde su punto de vista, Morena puede hacer su proceso sin ningún problema, pero lo que los consejeros sí deben hacer en el Instituto Nacional Electoral es estar atentos a que los aspirantes no hagan pronunciamientos en favor del voto de partidos o beneficiar a alguien en particular, y por ello, sus eventos deben ir específicamente a su militancia y no a la gente en general.