Critican senadores de Morena desaire de Adán Augusto; llaman a unidad interna

La plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado inició sus actividades con un reproche por el desaire de los funcionarios del Gobierno federal, particularmente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

En el momento en el que realizaban un balance y un análisis sobre el trabajo legislativo, el senador José Antonio Álvarez, de Tlaxcala, se refirió a la convocatoria del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a favor de la unidad del grupo.

Sin embargo, reprochó la ausencia del encargado de la política interna del país y cuestionó que si los senadores han cumplido, por qué el titular de la política interior no asistió al encuentro.

“Porque hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores, por eso, y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación, si hemos cumplido, ¿por qué no está el secretario de Gobernación? Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno del Presidente López Obrador"