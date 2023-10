Es una de las máximas ilusiones de los niños además de los regalos de Santa Claus, de los Reyes Magos y del Día del Niño: pedir calaverita para llenar de dulces sus calabazas de plástico o sus bolsas o canastas, dependiendo el contenedor con el que salgan a pedir la tradicional "calaverita" en nuestro país.

Sin embargo, no se sale a pedir calaverita tanto el 1 como el 2 de noviembre. Hay una fecha específica en la que los niños y niñas deben salir a pedir calaverita y hoy te hablaremos de ella, para que no se te pase o, en su defecto, no te adelantes.

Pedir calaverita, una tradición mexicana. Especial

¿Cuándo se pide calaverita en México?

El día en que los niños y las niñas salen a pedir calaverita en México es el 1 de noviembre, el conocido como "Día de todos los Santos", ese es el día en que se honra a los niños difuntos con ofrendas y altares que incluyen dulces y también juguetes.

Muchos niños y niñas salen el 31 de octubre, pues ese día es cuando se celebra el Halloween en Estados Unidos, una fecha en la que los y las menores también salen de casa para pedir dulces a través de la famosa dinámica de "dulce o truco".

Trata de salir con tus hijos, hijas, hermanos o hermanas el día que corresponda, para que no se lleven la sorpresa de que o todavía no tengan dulces en las casas a las que van a pedir calaverita o, por el contrario, ya se hayan acabado las dádivas.