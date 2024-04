Debate por gubernatura de Tabasco se centra en corrupción, medio ambiente y seguridad.

Los cuatro candidatos a la gubernatura de Tabasco presentaron sus propuestas en el Primer Debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), el cual dio inicio en punto de las 8 de la noche de este domingo y se centró en temas de corrupción, medio ambiente y seguridad.

Los temas que se abordaron fueron: Medio Ambiente, Salud y Grupos Vulnerables; Seguridad Pública, Justicia y Combate a la Corrupción; y en el bloque final se abordaron temas de Política y Gobierno, donde los candidatos dispusieron de 18 minutos con 30 segundos para tratar los tres temas.

Fue en punto de las 20:00 horas cuando la moderadora Marlene Escandón Landa comenzó con la primera de las 24 preguntas que lanzó a los participantes, quienes durante los tres bloques temáticos brindaron sus propuestas.

Antes de iniciar el debate el primero en llegar fue el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tabasco, Javier May Rodríguez, seguido de Lorena Beaurregard, candidata del PRI y PAN a la gubernatura, momentos más tarde, arribó a las instalaciones del IEPCT la candidata de Movimiento Ciudadano, Mines de la Fuente y finalmente, el candidato del PRD, Juan Manuel Fócil.

Fue a las 20:05 que el candidato perredista Juan Manuel Fócil, al iniciar el debate señaló que su prioridad será la seguridad, "necesitamos devolver la paz a las familias de Tabasco". El segundo tema más importante es la salud. Minutos después en su intervención, Lorena Beaurregard del PRI y el PAN, aseguró que en Tabasco rehabilitará la infraestructura de la entidad "Tabasco es una casa vieja que se nos cae a pedazos".

En su intervención Javier May Rodríguez aseguró que en su gobierno creará el programa "Sembrando vida" estatal, "sembraremos 100 millones de árboles" para con ello generar empleos permanentes para campesinos y campesinas. María Inés de la Fuente Dagdug de Movimiento Ciudadano, quien en diferentes momentos de sus intervenciones se mostró nerviosa prometió ampliar la red de acceso al agua potable.

Además la aspirante del bloque PAN-PRI en temas de seguridad comentó que se tiene que dignificar la vida de los policías. Se les aumentará el 30% del salario y se les construirá un fraccionamiento para asegurarles una vivienda a ellos y sus familias; el candidato por el PRD señaló que atenderá los problemas de inseguridad de raíz, y para ello mejorará los cuerpos policiacos.

El aspirante de la alianza Morena, PT y PVEM apuntó que se acudirá siempre al diálogo con todos los sectores, "si se quiere cambiar las cosas se deben hacer las cosas diferentes".

May aseguró que su gobierno será de territorio, social, humanista, incluyente, justo, responsable, transparente y muy trabajador. También expresó que estará en los municipios y se evaluarán los programas. Además se hará una reestructuración administrativa y se regirán por el principio de "mandar obedeciendo".

Sin embargo el candidato perredista reviró y dijo: “Son peores ustedes de Morena, que los de los otros partidos, porque aparte son cínicos. Quiero decirle al pueblo de Tabasco y de México qué con May han aumentado un 55 por ciento más pobres que antes, todo lo que presumen es mentira”.

Además en su turno Mines de la Fuente de MC, dijo: “Le digo al candidato May: para hablar de corrupción hay que tener la lengua limpia”.

Sin embargo al concluir el tiempo de los mencionados candidatos y al pasar a otro tema, respecto a organismos autónomos Javier May, dijo que tal y como se ha planteado en la esfera federal donde se promueve la extinción, por ejemplo del Inai, el Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública, en el gobierno estatal tendrá cambios, “nosotros vamos a llevar a cabo una reestructuración al gobierno del estado, no puede haber tanta duplicidad, no puede, Tabasco tiene 43 órganos autónomos y descentralizados o sea tenemos más órganos, más entidades que la Ciudad de México”.

Cas al termino la candidata priista dijo que en su gobierno mantendría relación “con los diferentes actores políticos, sociales del estado. Tiene que ser una relación de respeto de inclusión, creo que tenemos que hacer por la emergencia nacional y la emergencia estatal que se vive, tenemos que cerrar filas ciudadanos y gobernantes, para encontrar soluciones viables como el tema de la inseguridad, que es el problema más grave que enfrentamos”.

JVR