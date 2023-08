Descartan riesgo de desabasto de agua

Ante la sequía que atraviesan varios estados del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay riesgo de que la población se quede sin agua para consumo humano y de riego.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, aseguró que está garantizado el abasto del vital líquido, pese a las altas temperaturas registradas en los últimos días, que superan los 45 grados centígrados.

“Sí hay agua para riego suficiente y para el consumo doméstico. Sí ha habido calor en algunas zonas más que antes, pero no hay riesgo de que nos quedemos sin agua en ninguna parte del país”, remarcó.

El Jefe del Ejecutivo federal informó que a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se mantiene atento para que no falte el vital líquido a la población.

Reconoció que la única entidad donde hay preocupación por parte de las autoridades federales y estatales, es Nuevo León, ya que en todo julio no se presentaron lluvias, principalmente en la zona conurbada de la capital regiomontana.

“El caso de Nuevo León, estamos también esperando que llueva, que no se prolongue la sequía. Todo julio no llovió en la zona conurbada de Monterrey. Por eso nos estamos apurando para terminar el acueducto de El Cuchillo II, para mediados de septiembre a ver si lo logramos, en el caso que no llueva y se prolongue la sequía y nos falte el agua”, explicó.

El mandatario dijo desconocer qué pasó en estos días en Nuevo León, pues ha llovido, aunque no lo suficiente. “Esperemos que llueva, (en) todos (los estados), que llueva en el norte”.

Respecto a Sonora, declaró que ha llovido, aunque poco, sin embargo, durante su visita a la entidad, el pasado fin de semana, sobrevoló las presas y éstas tienen agua, por lo cual no habrá problema de escasez para el resto del año y el próximo.

“Yo estuve allá hace poco y sí hay mucho calor, me tocó sentirlo, 41 grados con una sensación de 45. Ese día llovió poco, pero llovió en Hermosillo (…) Como información a la población (...) no se va a tener problema de escasez de agua”, finalizó.