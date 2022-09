Destaca AMLO recuperación y estabilidad; prevé que 4T “triunfará”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a dos años y un mes de concluir su mandato, se encuentra feliz porque la revolución de las conciencias redujo al mínimo el analfabetismo político, y que cree que la Cuarta Transformación triunfará.

“Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes; ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo, con racionalidad, con mística y con optimismo, que triunfará la Cuarta Transformación de México. Y en lo personal, me siento bien y de buenas. Estoy feliz, porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político”, expresó, casi al concluir el mensaje a la nación que pronunció en Palacio Nacional, con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el Presidente apareció, en punto de las 17:00 horas, en el pasillo del segundo piso de Palacio Nacional, frente al mural Epopeya del Pueblo Mexicano, pintado por Diego Rivera.

En estos años hemos enfrentado grandes desafíos, como la pandemia y la crisis económica que se precipitó con su infausta llegada. Sin embargo, son estas difíciles circunstancias las que nos ponen a prueba

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Ya lo esperaban los integrantes de su gabinete, encabezados por las tres “corcholatas” que buscan sucederlo: Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México —sentados los tres juntos, en primera fila, frente al mandatario—, por cierto, la única mandataria estatal que fue invitada.

Junto a ellos, estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el fiscal general de la República. No asistieron los presidentes del Congreso, Santiago Creel, de la Cámara de Diputados, y Alejandro Armenta, del Senado, y en cambio estuvieron los expresidentes Olga Sánchez Cordero y Sergio Gutiérrez Luna.

De sus hijos, sólo asistió el segundo de ellos, Andrés Manuel López Beltrán, quien llegó en el último minuto mientras sonaban los clarines militares, acompañado por Daniel Assaf, jefe de la ayudantía del primer mandatario.

El Presidente López Obrador, al emitir su cuarto informe de Gobierno, ayer. Foto: Cuartoscuro

Ante el reducido grupo de servidores públicos, López Obrador reconoció que su administración enfrentó dos de las peores crisis sanitarias y económicas.

“En estos años hemos enfrentado grandes desafíos, como la pandemia y la crisis económica que se precipitó con su infausta llegada. Sin embargo, son estas difíciles circunstancias las que nos ponen a prueba y permiten dejar de manifiesto si funciona o no el proyecto de cambio o transformación que postulamos y llevamos a la práctica. Y hoy, en este informe, puedo sostener que, a pesar de las adversidades, estamos saliendo adelante, como lo demuestran los resultados”, señaló.

El mandatario reconoció que el crecimiento económico se vio afectado por esos factores, pero no impidió que hubiera una recuperación del empleo.

“Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al Covid. Hoy existen inscritos al Seguro Social 21 millones 236 mil 866 trabajadores; es decir, 623 mil 330 más que antes de la pandemia”, destacó el mandatario.

También la inversión continuó fluyendo al país y se alcanzaron cifras récord durante el último año; incluso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden envió una carta, que López Obrador presumió porque venía de su “amigo”.

“Según información que acaba de transmitir en una carta mi amigo, el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice: ‘El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia, para alcanzar un récord histórico’”, destacó.

“En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro Gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento, que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”, expuso López Obrador.

Dijo que en lo que resta de su sexenio habrá muchas celebraciones porque la transformación que llevan a cabo millones de mexicanos se va a consolidar.

Destacó que también la educación poco a poco retoma la normalidad y los maestros ya no son blanco de ataques desde el Gobierno.

“Esa propaganda vulgar, sucia, de que los maestros no trabajaban y eran rebeldes sin causa, ha quedado en el basurero de la historia, así como la llamada reforma educativa neoliberal y privatizadora que la engendró”, advirtió el Presidente.

Aseguró que en México ya no domina la oligarquía, sino que ahora existe un Gobierno democrático, cuya prioridad son los pobres. Tampoco hay impunidad ni se tolera la corrupción: “Se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el Gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia, responsabilidad y honradez”.

Además, hay respeto por la diferencia de pensamiento y “estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación”.

López Obrador destacó que se ha reducido la incidencia delictiva y no hay manifestaciones de protesta, ni proliferan las huelgas y tampoco existe ingobernabilidad, mientras que los Poderes Legislativo y Judicial, así como la Fiscalía General de la República, actúan con absoluta independencia.

El Presidente aseguró que la incidencia de delitos federales se redujo 29.3 por ciento desde que asumió el poder. Entretanto, con el apoyo de los gobiernos estatales, se abatió el robo de vehículos en 43.1 por ciento; secuestro, 81 por ciento, y en todos los robos bajó 23.4 por ciento.

“Quizá algunos o mucha gente no sepa, o tenga una percepción distinta, por la campaña sensacionalista, amarillista de los medios de información que actúan al servicio de nuestros adversarios conservadores, pero con datos del Inegi podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82 por ciento y en lo que va del año se estima en 10.4 por ciento la disminución”, señaló, aunque no mencionó los feminicidios.

Dijo que su estrategia incluye la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero eso no significa la militarización del país.

“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, explicó el jefe del Ejecutivo federal.

Aseguró que su administración ni solapa ni consiente la corrupción o la impunidad y volvió a recordar al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“Que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro Gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos; la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, sentenció.

Iniciativa de GN no es para burlar Constitución, dice Adán Augusto

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, aseguró que con la iniciativa de reforma legal para adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se busca “darle la vuelta a la Constitución”.

Así lo expuso, tras la entrega del Cuarto Informe de Labores del Ejecutivo Federal, durante la sesión de Congreso General que marcó el inicio del primer periodo de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura, en donde dio a conocer que el mandatario federal determinó no presentar iniciativas de trámite preferente “ni señalará ninguna con ese carácter”.

“Nosotros creemos que, tal y como está redactada la iniciativa de ley, pues no es darle la vuelta a la Constitución, como se dice. Es utilizando las herramientas constitucionales, dotar a la Guardia Nacional de esa seguridad jurídica y administrativa que requiere”, sostuvo, en una conferencia ofrecida posteriormente.

El secretario de Gobernación dijo que, en caso de que alguien considere que la iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad, “podrá acudir a los tribunales, pues es parte de la vida democrática en nuestro país”.

Además, el funcionario afirmó que podría acercarse a la oposición para sacar a flote la iniciativa.

“Yo platico con todos… Sí les voy a decir algo, pues, ¿de qué se asusta la oposición?, si en este país y en todos los parlamentos del mundo mandan las mayorías. Es el resultado de procesos electorales, en los cuales el pueblo decide cuál es la política y quiénes van a ser sus representantes populares”, declaró.

¿De qué se asusta la oposición? En este país y en todos los parlamentos del mundo mandan las mayorías. Es el resultado de procesos electorales, en los cuales el pueblo decide cuál es la política y quiénes van a ser sus representantes populares

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación

A las 18:49 horas, el funcionario federal ingresó por el pasillo central del recinto legislativo y se dirigió de inmediato hacia la bancada de Morena, donde diputados lo rodearon para abrazarlo e inmortalizar el encuentro en decenas de fotografías.

Los del bloque guinda no fueron los únicos en aplazar su llegada hacia la Mesa Directiva, que le tomó 40 minutos desde su ingreso, pues en el camino se detuvo con panistas como las senadoras Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez, y priistas como Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira, con quienes intercambió algunas palabras al oído.

Debido a la demora, diputados del PAN comenzaron a silbar y a gritar: “¡Avance!, ¡avance!” en repetidas ocasiones, para presionar a que Adán Augusto López entregara el Informe y la sesión continuara.

Del otro lado del recinto, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, aguardó sentado, con los brazos cruzados por un momento, aunque después procedió a intercambiar palabras con las integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara baja y con el presidente de la Mesa en el Senado, Alejandro Armenta.

Después de 40 minutos, el secretario de Gobernación logró llegar hasta la mesa para entregar el informe correspondiente al cuarto año de Gobierno y, una vez que pronunció las palabras protocolarias, se desataron los gritos del bloque mayoritario: “¡Es un honor estar con Obrador!”, a lo que los panistas reviraron con el grito reiterado de: “¡México, México!”.

Adán Augusto López entregó el Cuarto Informe en la Cámara de Diputados, ayer. Foto: Especial

El arranque de la sesión ocurrió entre algunos tropiezos por parte del presidente Creel Miranda, quien durante el mensaje de apertura fue interrumpido por el carraspeo, que no le permitía continuar de largo, a lo que integrantes de la bancada de Morena respondieron con risas y, posteriormente, el Pleno, con aplausos.

Un segundo traspié durante la ceremonia fue cuando el panista pidió a los legisladores tomar asiento luego de instruir la entonación del Himno Nacional Mexicano, a lo que algunos diputados de inmediato gritaron: “¡No!”, mientras algunos sí lo obedecieron, pero de inmediato volvieron a levantarse.

“Hace unos momentos, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador hice entrega formal en la Cámara de Diputados del Cuarto Informe de Gobierno. Se consolida la transformación”, escribió Augusto López en Twitter.

Chocan posturas por resultados de gestión

Mientras la oposición cuestionó el Cuarto Informe de Gobierno y la “falta” de resultados en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y el Partido Verde expresaron su respaldo al mandatario.

Dirigentes de partidos y legisladores de oposición atizaron las críticas y, de nueva cuenta, retomaron el discurso de que todos los problemas del país se incrementaron, principalmente la violencia, los homicidios y los feminicidios.

Además, resaltaron que, a cuatro años, el Informe está lleno de promesas incumplidas, mentiras y retrocesos.

Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRD, Jesús Zambrano; Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y del PRI, Alejandro Moreno, dijeron que el informe representa cuatro años de promesas incumplidas y nulos resultados, además de sostener que el país se está militarizando.

“Todos los problemas que en México ya teníamos, se incrementaron. Revisen la violencia; no habíamos tenido los índices de homicidios, de feminicidios, que hoy se tienen; de hecho, se le está incendiando el país”, sostuvo Cortés Mendoza.

El líder priista, Alejandro Moreno, criticó que después de cuatro años de Gobierno, Morena aún no han podido con el país y “ofrece mucho cuento y nulos resultados”, señaló.

Dante Delgado, senador y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, refirió que la medida de militarizar la Guardia Nacional sólo es para esconder el “fracaso” del gobierno para combatir la inseguridad, pero advirtió que la bancada naranja no permitirá violaciones a la Constitución.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo que el informe “es una toda una sarta de mentiras, nada que ver con la realidad”.

Legisladores de oposición también se sumaron a las críticas y señalaron que es momento de dejar atrás el clima de polarización entre los mexicanos que, dicen, provoca el Presidente.

El senador del PAN Julen Rementería dijo: “Si verdaderamente usted quiere a México, si es un hombre de Estado, demuéstrelo; deje de dividir a los mexicanos, detenga el odio, termine con la polarización y hágalo ya”.

En contraparte, los legisladores afines a la 4T se dijeron dispuestos a encontrar acuerdos que beneficien a México y que ayuden a dejar las viejas prácticas de corrupción.

Con información Y. Bonilla, M. Juárez, J. Butrón y A. Ramírez