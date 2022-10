Diputados aplazan iniciativas que prohíben corridas de toros y circulación de camiones con doble remolque

En el último momento, diputados federales retiraron de la sesión ordinaria de este martes la discusión y aprobación, en su caso, de las iniciativas para prohibir las corridas de toros en todo el país, así como la circulación de camiones de doble remolque en las carreteras.

Las controvertidas iniciativas estaban enlistadas en el orden del día y a través del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, anunciaron que serían aplazadas.

La iniciativa elaborada por las diputadas Karen Castrejón, del PVEM, y Melissa Vargas, del PRI, advierte que desde la federación, los estados y municipios la “prohibición de inducir, provocar, autorizar u organizar peleas de perros y corridas de toros y novillos, sean éstas públicas o privadas y se realicen con o sin fines de lucro”.

Mientras que el proyecto hecho por los priistas Rubén Moreira y Lorena Piñón, así como el morenista Leonel Godoy, plantea a su vez sobre el transporte señala que "será prohibida la circulación por carreteras y caminos del territorio nacional a unidades de autotransporte de carga con doble articulación, remolques o semirremolques ”.

Cuestionado si no existían intereses o presiones de grupos económicos de poder que frenaran estas iniciativas, Santiago Creel acotó: “Conmigo no las ha habido y no creo que ningún diputado o diputada deba actuar por presiones, porque presiones siempre existen, es parte de la política, del trabajo legislativo, cualquier autoridad tiene presiones al tomar decisiones y tiene que hacer una valoración de los intereses, de cuáles son los intereses correctos y cuáles no lo son, y entonces pues seguramente han tenido diálogo muchas diputadas y diputados con quienes pudieran resultar afectados por estas decisiones”.

FBPT