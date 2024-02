Diputados arrancan Diálogo Nacional para debatir reformas de AMLO… serán más de 50 proyectos

La Cámara de Diputados arrancó el Foro de Diálogo Nacional para llevar a debate las iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y las que se sumarán propuestas de la oposición, con lo que ya suman al menos 50 proyectos que serán discutidos en asambleas en todo el país durante los próximos dos meses.

Los proyectos fueron clasificados en cuatro ejes: libertad, bienestar, justicia y democracia. Su discusión se llevará a cabo en tres niveles, donde el primero serán los diálogos que coordinarán las Juntas de Coordinación Política de San Lázaro y del Senado, pues también se involucrará en el trabajo.

En el segundo nivel se encuentran los cinco foros regionales a realizarse en las cinco circunscripciones en que se divide el territorio mexicano; el último consta de los 32 foros regionales, que serán dirigidos por los presidentes de las comisiones legislativas involucradas y tendrán como tarea recibir a expertos, ciudadanos y demás personas que deseen participar en la discusión a celebrarse a partir de ahora hasta el 15 de abril.

De este acuerdo se separó la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), que en voz de su nuevo coordinador, Braulio López, tildó el proyecto como “diálogos de la simulación” por considerar que con esto se hará un “show” a costa de las necesidades de la población y con fines electorales.

“Es un despropósito gastar dinero público para avanzar en una agenda de derechos sociales que debemos aprobar a la brevedad, por respeto a las personas; subir esta agenda a un plano electoral es una farsa e insulto”, dijo.

Afirmó que la bancada está abierta a discutir y votar los proyectos relativos a derechos sociales, no así lo que consideran como una agenda que busca engrosar el presidencialismo, la centralización de facultades en el Poder Ejecutivo y destruir victorias democráticas, lo cual, dijo, enmarca “la admisión del fracaso de este gobierno”, pues además se excluyen temas torales como el agua, la regulación de la cannabis, reducción de jornada laboral y la ley silla.

El morenista Ignacio Mier negó que esto se trate de una simulación, pues se abrirá una oportunidad para que el Congreso siga adelante con los trabajos legislativos que beneficiarán a la población.

“Simulacro y disimulo es encerrarse en un cubículo con la dirigencia y ver qué es lo que nos conviene electoralmente hacer y qué no hacer y construir a partir de lo que parecería una confección sustantiva, el parlamento es el espacio para parlar, para hablar, no para esconderse”, reviró.

El coordinador perredista, Francisco Huacus, dijo esperar que el ejercicio no sea utilizado y “secuestrado” por Morena para el dispendio de recursos y que a su término no se le cambie “ni una coma” a lo propuesto por el Presidente, pues su bancada no está dispuesta a que se convierta en un “diálogo de sordos para cumplir un capricho del Ejecutivo” y así intervenga en las elecciones.

Al cuestionamiento se sumó el líder priista, Rubén Moreira, al decir que llama la atención que las iniciativas se enviaron en el ocaso del sexenio, que, a pesar de ser un acto legal, también sea paralelo al proceso electoral. No obstante dijo que no se claudicará en la oportunidad de debatir

A nombre del PAN, el vicecoordinador Elías Lixa reiteró el rotundo no a acompañar las propuestas en materia electoral o la judicial, pero sí la de pensiones. Además, celebró que se hayan incorporado propuestas de oposición, como las de ellos que buscarán el regreso del Seguro Popular, el Fonden, estancias infantiles, entre otras.

La presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, subrayó que el reto será poner en pie la consulta y análisis, con voces diversas, para que sean referentes en la sociedad y no perder de vista que le tiene que servir a la población.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, reconoció al líder guinda, Ignacio Mier, que “en lugar de que sea una intención de legislar al vapor” se haya promovido un diálogo que permitirá dejar atrás una discusión “intramuros”, pues quien así lo desee podrá ser parte del debate que coordinarán diputados y senadores.

