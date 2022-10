Aprueba 4T Ley de Ingresos entre polémica por deuda

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de ayer en lo general y en lo particular con 271 votos a favor, 201 en contra y una abstención, la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2023, por un monto de más de 8.2 billones de pesos.

El debate se prolongó por más de siete horas, debido a las 462 reservas que se le hicieron al dictamen de las cuales 255 fueron de Acción Nacional, 77 de Morena, 44 del PRI, 46 de Movimiento Ciudadano, 31 del Partido del Trabajo y nueve de la Revolución Democrática. Únicamente fueron avaladas las dos reservas, las cuales fueron presentadas por la bancada de los morenistas.

A las 21:32 horas del jueves, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, anunció la apertura del debate de las reservas de los artículos en lo particular.

En el debate que se dio por más de siete horas, el bloque opositor cuestionó constantemente el endeudamiento autorizado para el año entrante, de casi 1.2 billones de pesos, además de advertir la sobreestimación de los indicadores de crecimiento, precio del petróleo y plataforma de producción de crudo.

En defensa de la propuesta, diputados de Morena aseguraron que era una ley responsable, la cual no endeudaría al país, ya que la política económica de Andrés Manuel López Obrador era responsable, no como la neoliberal que aplicaron los priistas y panistas durante sus sexenios.

Los legisladores del PT y PVEM secundaron a los morenistas y en cada ocasión que hicieron uso de la tribuna reiteraron que votarían a favor de la propuesta. Con el aval de esta ley, el Gobierno federal tiene previsto obtener recursos por ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos.

Los ingresos se integrarán de 7.1 billones de ingresos presupuestarios y un endeudamiento neto del Gobierno federal de un billón 168 mil 313.9 millones de pesos. De los más de ocho billones que esperan obtener, la LIF contempla que 4.6 billones de pesos se obtendrán de la recaudación de impuestos.

Al respecto, el panista Jorge Triana desde la tribuna sentenció a Morena y sus aliados así: “Ustedes se equivocaron de profesión, aquí han venido una y otra vez a decir que son parte de un gobierno y son parte de otro poder. Son todo, menos legisladores. Decía Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de la Francia de Luis XIV, que el arte de cobrar impuestos es el arte de desplumar al ganso sin hacer ruido, pero aquí está sucediendo todo lo contrario, el ganso es el que está desplumando a la ciudadanía”.

El Gobierno federal tuvo una proyección de tener para el próximo año un crecimiento económico del 3.0 por ciento, esperan que la inflación se desacelere a 3.2 por ciento, datos que contrastan con las expectativas del mercado que ubican al Producto Interno Bruto (PIB) alrededor de 2.0 por ciento.

Sin sobresaltos ni debates relevantes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este proyecto y ahora el dictamen fue turnado al Senado de la República para su revisión. Durante el debate de las reservas, las y los legisladores aceptaron un par de ajustes impulsados por Morena.

Uno fue presentado por la legisladora Martha Alicia Arreola de los cambios tiene que ver con la regularización de los autos de procedencia extranjera.

Se estableció que los recursos obtenidos por los trámites de la regularización de unidades en 2022 podrán ser utilizados por los municipios para proyectos de pavimentación en 2023.

La segunda modificación, presentada por el diputado Azael Santiago Chepi fue para que se otorgará un “estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 6 millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por dicha enajenación represente al menos 90 por ciento de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate”.

A las 4:22 de la mañana de ayer, Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio por finalizada la votación en donde Morena, PT y PVEM hicieron frente para aprobar la Ley de Ingresos.

En tanto, el PRI, PAN y PRD votaron en contra del dictamen. La única abstención fue por parte de la diputada de Morena, Adela Ramos Juárez.

Legisladores resaltan más recursos a infraestructura

El desarrollo económico tendrá el próximo año un incremento en sus recursos del 6.0 por ciento en términos reales, con alzas importantes en infraestructura, anunció el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo.

Durante la mesa de diálogo “Desarrollo Económico”, rumbo a la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, el legislador de Morena explicó que, a pesar de la emergencia sanitaria, el objetivo del Gobierno federal y el partido de mayoría en el Congreso será fortalecer la economía con políticas hacendarias, financieras y comerciales que sean responsables.

Detalló que para el sector agropecuario se contempla un monto de 58 mil millones de pesos; es decir, 26 por ciento más a lo aprobado para este año; mientras que para la función hidroagrícola se prevén 26 mil millones de pesos.

Asimismo, se proyecta una inversión muy importante para la construcción de infraestructura hídrica, y en transporte por carretera se tienen contemplados 51 mil 273 millones de pesos, lo cual representa un 28 por ciento en comparación a este año.

Sobre el transporte por ferrocarril, abundó, se planean 155 mil millones de pesos, casi 90 por ciento más que en 2022; mientras que en innovación, ciencia y tecnología están calculados tres mil 170 millones de pesos, lo que representa un incremento del 25 por ciento en comparación a este año.

González Robledo puntualizó “queremos que se destinen recursos de manera eficiente a programas y proyectos de inversión que continúen con la reactivación económica y beneficien de manera equitativa a las y los mexicanos”.

La presidenta de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del PAN, explicó que actualmente las organizaciones sociales y cooperativas son el brazo ejecutor de la economía social.

Planteó la reasignación de la economía social al Ramo 10, a fin de darle el carácter de economía de mercado a la economía social.

AMLO valora avance de ley sin más impuestos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al Congreso la aprobación de la Ley de Ingresos que, sin aumentar impuestos, contratar deuda ni gasolinazos se obtienen recursos para enfrentar las responsabilidades del Gobierno federal.

“Aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la Ley de Ingresos para el año próximo, ayer se aprobó y no hay aumentos de impuestos ni de derechos, porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos. Porque devolución legalmente sí existe, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA, pero no condonaciones de impuestos, como era antes”, dijo.

El mandatario añadió que la Hacienda Pública está fuerte gracias a la colaboración de todos los contribuyentes.

“Por eso tenemos, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública. Está fuerte la hacienda pública de nuestro país y se debe en mucho a que todos están cumpliendo, y lo reconozco y lo agradezco, porque esto es lo mejor”, aclaró.

El Jefe del Ejecutivo cuestionó que en el pasado se aumentaban impuestos cada año y aun así los recursos públicos no alcanzaban para proteger a los más necesitados.

“¿De qué sirve aumentar impuestos si hay privilegios fiscales y corrupción? ¿A quién perjudica? A la mayoría de la gente. Por eso vamos bien y esto lo quería yo manifestar”, enfatizó.

El Presidente manifestó que el empresario Ricardo Salinas Pliego realizó un pago por un crédito fiscal multimillonario, que adeudaba a la hacienda pública.

“Esto lo quería manifestar. Las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron antier como dos mil 800 millones de pesos y vamos a dar a conocer los comprobantes de pago, si hay otros litigios, esto lo resolvió la Corte y estaba todavía en litigio y tomaron una buena decisión de retirar amparos porque ya era una cosa juzgada y se respetó por parte de la empresa y eso es muy bueno”, dijo.

López Obrador señaló que, ante la fortaleza económica de México y su principal socio, Estados Unidos, se desvanece el riesgo de una recesión como señalaron los analistas. Por el contrario, señaló, la región de América del Norte es una de las más blindadas en el mundo.

“Nosotros pensamos que no va a haber recesión, hay indicadores que nos señalan en el mediano y largo plazo se va a incrementar la inversión en América del Norte, en México y en Estados Unidos, y se va a crecer más, y no vamos a tener problema. Yo creo que, de las regiones del mundo, la de América del Norte es la que está más blindada, protegida, si hablamos de Asia”, señaló el Presidente.

Explicó que la decisión mexicana de no contratar deuda durante la pandemia, permitió salir mejor librados de la crisis económica que golpea al mundo.

Iniciativa aprobada ignora realidad, critica oposición

Partidos de oposición criticaron la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023 en la Cámara de Diputados, porque señalan ignora la realidad que vive el país.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, detalló que los más afectados son los mexicanos, debido a que ya no les alcanza para sus necesidades básicas. “La Ley de Ingresos aprobada por Morena ignora la realidad que vive México. Se siguen perdiendo empleos y a las familias ya no les alcanza para nada”, destacó.

El panista aseveró que la aprobación de la LIF obedece a un capricho presidencial y seguirá aumentando la deuda.

Por separado, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que aprobación de la ley va a hundir al país, más de lo que ya está, pues no está sustentada en la realidad que además propone contraer una deuda de un billón de pesos, con tal de seguir financiando los programas federales.

“Andan viendo por dónde sacan más dinero para sus caprichos presidenciales, pues los recursos los quieren aplicar a las obras y programas clientelares. Vamos a seguir igual que hoy y no vamos a terminar el año, más allá de 1.1 por ciento”, explicó.

Mientras, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, criticó el agradecimiento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo a los diputados federales, tras aprobar la Ley de Ingresos 2023.

“Hoy en la mañanera López Obrador agradeció a los diputados de Morena por endeudar el país. En esta madrugada en la Cámara de Diputados aprobaron que México se endeude con más de un millón de millones de pesos el próximo año”, destacó.

López Rabadán señaló que los morenistas prometieron que no iba a haber deuda, incluso aclaró que el Presidente de la República lo sigue diciendo, pero aseguró que miente, porque con el voto de Morena y sus aliados, el presente y futuro de México estará lastimosamente endeudado.