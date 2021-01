“Estuve a punto de no entrar a EU porque mi prueba Covid vencía”

“Estuve a punto de que no me dejaran entrar a Estados Unidos porque mi prueba de PCR para Covid vencía dos horas antes de que aterrizara el avión en el aeropuerto de Los Ángeles (California)”, explicó Martha Gutiérrez, quien viajó de la Ciudad de México a esa ciudad.

En entrevista telefónica con La Razón, la estudiante declaró que las autoridades de migración estadounidenses le hicieron notar la hora en que vencía su prueba para descartar contagio de coronavirus, sin embargo, “les dije que aun era vigente y me la tenían que hacer válida”.

Pero no todos corrieron la misma suerte. Francisco Sepúlveda, originario de Guadalajara, tuvo problemas para viajar a Nueva York, donde labora desde hace cuatro años, por falta de información.

“Vine a visitar a mi familia que vive en Talpa, Jalisco, y la verdad no me enteré del nuevo requisito para los que debían viajar a EU. Llegué al mostrador de la aerolínea y me pidieron los documentos, además de la prueba, y yo le dije que no la llevaba.

“La señorita que me atendió dijo que no iba a poder abordar el vuelo, porque era un requisito obligatorio de ese país. Me informó que en la misma terminal había un módulo donde aplicaban la prueba. Fui a que me la hicieran y me costó la PCR mil 450 pesos; tardó casi 30 minutos en entregármela”, relató.

En redes sociales, el usuario Carlos Nina Gómez comentó que prefirió detener su viaje programado en estos días a Nueva York, tanto por los nuevos requerimientos de la prueba negativa de Covid, como por el aumento de contagios.

“Yo que soy un viajero frecuente a EU, no viajaré hasta que el coronavirus lo permita. El nuevo viaje que tenía para Nueva York, lo frené”, publicó en Twitter.

Cristian Sosa, gerente de Operaciones Traveller Solutions, dijo a este diario que los pasajeros que tengan algún problema con la prueba que piden las aerolíneas para viajar a EU —y ahora, también a España—, se les brinda apoyo y traslado al hotel Camino Real Aeropuerto, para realizarles la prueba de antígenos o PCR.

“Se le realiza la prueba y tarda unos 10 minutos para que le entreguen los resultados de la misma; en el momento que salga negativo lo regresamos a los mostradores para el check-in, pero sin un pasajero llegara a salir positivo lo llevamos al hotel Fiesta Americana Viaducto, que tiene un piso exclusivo para pacientes Covid”, dijo.

Mientras en los aeropuertos de Silao, Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Hermosillo, Mexicali, Morelia, La Paz, Aguascalientes, Zacatecas, Los Mochis y Manzanillo ya establecieron módulos para realizar la prueba antiCovid, en la terminal aérea de la Ciudad de México se instaló un laboratorio.

En esos aeropuertos, las pruebas de antígenos van desde los 450 a 600 pesos, y la PCR alcanza los mil 500 pesos, y los resultados se entregan en un promedio de entre 15 a 30 minutos, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que quedó instalado el primer módulo para realizar el examen y detectar el virus entre las puertas 3 y 4 de la Terminal 1 del AICM. La prueba antígeno costará 680 pesos y el resultado se entrega en 15 minutos, mientras el PCR cuesta dos mil 500 pesos y estará listo en 24 horas.

Añadió que en los próximos días se colocarán más módulos en otros puntos de la terminal aérea capitalina, con laboratorios que estén certificados por la Cofepris.

Algunos medios locales reportaron que en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, un grupo de 120 personas de nacionalidad cubana no pudieron viajar a Estados Unidos, luego de que la prueba que se practicaron en su país había perdido vigencia de las 72 horas.

El dato: Autoridades de EU indican que la prueba debe hacerse máximo 3 días antes del vuelo, y recomiendan una cuarentena de 7 días tras el viaje, incluso si el resultado es negativo.

Y España pide a connacionales test negativo

El Ministerio de Sanidad de España anunció este martes que los viajeros procedentes de México deberán presentar una prueba negativa de la Covid-19 para ingresar al país europeo, una medida que ya exige a otras naciones de Latinoamérica.

“De conformidad con la normativa actualizada del Ministerio de Sanidad, se exigirá a los viajeros provenientes de México PCR para entrada en España desde las 00.00 horas del día 01 de febrero”, informó la embajada española en México.

Las agencias de viajes, empresas turísticas y compañías de transporte deberán avisar a todos los pasajeros de la obligatoriedad de esta medida. En caso de llegar a un aeropuerto español sin la prueba, se deberán someter a un test de antígenos que deberán pagar en el lugar, además de la correspondiente sanción por incumplimiento de las medidas sanitarias.

Los sitios oficiales de los consulados españoles en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara detallaron que debe presentarse “un certificado con resultado negativo” de una prueba PCR dentro de un periodo de 72 horas antes de la llegada, salvo en niños menores de 6 años.

Hasta ahora, los mexicanos estaban exentos de presentar una prueba, como ya lo hacen viajeros de otras naciones de América, Europa, Asia y África.