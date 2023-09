Excluyen al Poder Legislativo de fiestas patrias

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, dijo que se quedó “vestida y alborotada” debido a que el Presidente de la República tampoco invitó al Poder Legislativo, que ella representa, para la celebración de las fiestas patrias como cada año se ha hecho.

“Yo lo que esperaba es lo que siempre pasa, como tradición, que el Ejecutivo invite a los Poderes de la República a compartir un evento tan importante y republicano para el país. Es un estilo personal del señor Presidente, yo no pretendo polemizar sobre un tema que se decidió de no invitar a los poderes y bueno, no pasa nada, aquí celebramos el Grito”, declaró.

Entrevistada en San Lázaro, la legisladora priista afirmó que el mandatario no sólo no la invitó a la conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, sino que tampoco la ha convocado para el Grito y el desfile militar.

Guerra Castillo consideró que el titular del Ejecutivo debió invitar al Legislativo, pues aseguró que no tiene ningún inconveniente de estar en un acto de tal magnitud.

“Debieron haber invitado al Poder Legislativo, no tenemos ningún inconveniente en estar presentes en un acto republicano de la más alta relevancia para el país. Es una fiesta de todos los mexicanos y mexicanas y aquí los diputados y diputadas pues también somos mexicanos y celebramos las fiestas patrias”, manifestó.

La legisladora optó por no asumir que la falta de invitación a ella, así como a la Presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, se trataba de una cuestión de género.

“No, desconozco si sea un tema de género o de alguna inconformidad hacia un Poder en específico, pero nosotros seguimos trabajando… Habría que preguntarle al señor Presidente, yo lo único que les digo es que me quedé ‘vestida y alborotada’, porque sí quería ir”, declaró.