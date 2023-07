En escalada, AMLO revela montos de contratos, nómina...; Xóchitl demandará

Al denunciar que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo “quiere silenciar” para no hablar del proceso electoral de 2024, el Presidente Andrés Manuel reveló que en nueve años las dos empresas de Xóchitl Gálvez recibieron mil 500 millones de pesos por contratos para obras con gobiernos anteriores y desarrolladores inmobiliarios.

Desde La Paz, Baja California Sur, donde realizó su conferencia, el mandatario adelantó que pondría a disposición del empresario Claudio X. González la información que le habría llegado, para que su organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), indagara el caso.

Más tarde, López Obrador difundió en sus redes sociales una liga con un documento de nueve hojas con presunta información de los contratos de High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), propiedad de Gálvez, con empresas particulares e instituciones de Gobierno desde 2015 a 2022, por un monto de mil 472 millones 183 mil 503 pesos.

“Ésta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de mil 400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, escribió en Twitter.

Las cantidades, establece el documento, son por diferentes contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 2015 y 2016, por 18 millones 795 mil 536 pesos; con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de 2015 a 2019 por nueve millones 209 mil 801 pesos, todo en el gobierno de Enrique Peña.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizó un contrato en 2019 con dicha compañía por 85 millones 867 mil pesos; Banobras, por 73 millones 250 mil pesos en 2020, y con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) por cuatro millones 399 mil pesos, en 2022.

El documento detalló también los egresos de High Tech en el mismo periodo, cuyo monto asciende a 866 millones 006 mil 666 pesos, y el pago de la nómina por 73 millones 486 mil 891 pesos.

Me quieren silenciar, no quieren que yo hable, y ¿dónde queda la libertad, y la libertad de expresión, y el derecho a la réplica y el derecho a disentir?

Respecto a la declaración de ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la empresa presentó diferencias entre sus montos, la mayoría en detrimento de la hacienda pública.

Sobre OMEI se dio a conocer que obtuvo ingresos del sector público por 406 millones 896 mil 535 pesos, de los cuales utilizó 380 millones 443 mil 232 en gastos comerciales, y el pago de la nómina por 75 millones 982 mil 732 pesos.

En su reporte de ingresos a la autoridad fiscal, OMEI registró diferencias negativas en la declaración anual de los años 2017, 2021 y 2022.

Antes, en conferencia desde instalaciones de la Escuela de Aviación Naval, el mandatario reconoció que hay algunos contratos con instituciones de su gobierno como Conagua, sin embargo, justificó el hecho al señalar que las autoridades ni siquiera sabían que las empresas pertenecían a la senadora panista.

“Por ahí se quiere escapar de que tenía contratos con el Gobierno, ahí quiere evadir diciéndonos: ‘Sí, también el Gobierno de López Obrador contrataron a mis empresas’. Sí, unos contratos ahí de Banobras, no sabían que la empresa era de ella’ (…) claro que no sabíamos, y estoy seguro que el director de Banobras no sabía, hay que preguntarle, creo que Conagua está también, pero cosas menores. Lo mejor es que se den a conocer todos los contratos”, dijo, aunque especificó que no cancelaría ningún convenio.

“Vamos a esperar a que ‘Mexicanos a favor de la Corrupción’ (sic) que hacen los estudios, las investigaciones, le pagan a periodistas, los maicean muy bien y los meten a investigar, pues les vamos ayudar nosotros, vamos a entregar bastante material. Lo tenemos que hacer ya pronto, si no, nos van a notificar y no vamos a poder hablar”, reiteró.

Con sentido del humor tomó la decisión del INE de establecer medidas cautelares para que no hable del proceso electoral en las mañaneras, pero destacó que aún no ha sido notificado.

“Voy a parecer a Quico con una cinta”, expresó, mientras simulaba colocársela, al tiempo de reprochar: “Me quieren silenciar, no quieren que yo hable, y ¿dónde queda la libertad, y la libertad de expresión, y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, qué, no son principios básicos de la democracia?”.

MCCI exige al Ejecutivo atender casos impunes

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador atender los casos que desde esa organización han denunciado y que hasta el momento siguen impunes.

Lo anterior, luego de que el pasado 12 de julio pidió al organismo investigar los contratos obtenidos por las empresas de la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien aspira a la candidatura presidencial por la oposición.

“Si usted estima que podemos contribuir en el combate a la corrupción que declara públicamente, atienda los múltiples casos que hemos revelado durante su gobierno, los cuales, desgraciadamente, siguen impunes”, destacó.

Desde sus redes sociales envió una serie de mensaje de respuesta al mandatario federal en los que precisa que la presidenta de MCCI es María Amparo Casar, luego de que el Ejecutivo detalló que pertenece a Claudio X. González, a quien califica como el líder de la oposición.

La organización explicó que no realizan investigaciones bajo pedido de nadie; esto es de gobiernos, oposición, donantes, partidos o cualquier ente, ya que los programas de investigación se deciden al interior del cuerpo de sus directores: “Nuestro trabajo está al servicio de la ciudadanía denunciando con evidencias”.

Además, exigió revisar cada uno de los casos que denuncia ya que es una autoridad, además de contar con información privilegiada para ello, por lo que dijo, puede llevar los casos a través de las vías legales correspondientes.

“Si usted, Presidente, considera que hay elementos de corrupción de los que posee información privilegiada, le recordamos que es su obligación investigarlo, denunciarlo y proceder mediante los canales institucionales y legales correspondientes. Para eso son autoridad”, agregó.

MCCI criticó que el mandatario difundiera información a través de un vínculo sospechoso, que advierte que existe un riesgo para los sistemas en caso de abrirlo.