Expertos discrepan por permanencia de Alito Moreno en el tricolor

Las presiones para que Alejandro Moreno Cárdenas deje la dirigencia nacional del PRI generó reacciones encontradas entre especialistas consultados por La Razón, pues mientras unos consideran que es conveniente que renuncie, otros piensan que no lo debe hacer.

Francisco Jiménez, politólogo de la UNAM, dijo que Moreno debe retirarse de la dirigencia tricolor para no lastimar más al partido, ya que es claro que de fincársele responsabilidades por actos de corrupción, se verá afectado el instituto político.

“Los liderazgos del PRI no tienen elementos jurídicos para quitarle la dirigencia, pero más allá de eso, la imagen de Alito no es la mejor en estos momentos para el partido. Si tenía un plan para construir su candidatura presidencial desde el PRI, esto ya no prospera por los nuevos tiempos que se viven”, aseveró.

Añadió que las campañas de 2023 y 2024 serán sumamente sucias, ya que Morena no se va a detener y la oposición comenzará a hacer lo suyo, por ello, quienes tengan elementos negativos deben hacerse a un lado de la toma decisiones.

Ulises Corona, analista político, afirmó que Moreno no debe dejar la dirigencia, ya que es uno de los objetivos que busca Morena para deshacer la coalición con el PAN y el PRD, en momentos en que dicha alianza tiene buenas oportunidades de ganar el Estado de México y Coahuila.

“Si gana Estado de México y Coahuila se darán cuenta de que Morena es vulnerable y puede perder la Presidencia, por eso le interesa a Morena deshacer la alianza y la persona más fuerte de los tres dirigentes -políticamente hablando- quien le dijo no a la Reforma Eléctrica, es Alejandro Moreno; por ello, están haciendo todo para atacar al PRI de este personaje”, dijo.

El analista e investigador Aldo Muñoz Armenta consideró que Alito es un mal necesario para la coalición opositora, ya que el relativo peso electoral que aún tiene el PRI sigue siendo fundamental de cara a las elecciones del 2024 y a las de Coahuila y el Estado de México.

“Sería bueno para los priistas que lo sacaran y pusieran otro presidente del tricolor, pero no se puede... al PAN y al PRD no les queda de otra de negociar con él e incluso defenderlo”, manifestó.

Dijo que la forma en que se elige al líder del PRI hace muy difícil que los gobernadores o exdirigentes puedan destituirlo y no tendría ninguna razón de conveniencia dejar el partido, pues quedaría al desnudo en el tema de las investigaciones.

Hugo García Marín, politólogo de la UNAM, mencionó que es una decisión política complicada la salida de Alejandro Moreno, ya que es claro que el PRI está viviendo un momento de alta tensión, lo que obliga a poner atención no sólamente en la posición de su dirigente, sino en la del partido ante el gobierno.

“Vemos una desbandada de gobernadores que se han aliado con Morena, lo que ha debilitado una buena parte del partido, aparte que dentro del PRI hay personas que quieren el lugar de Alito y por ello se le ataca.

“Los ataques también son consecuencia de una posición clara del dirigente contra Morena, y eso no se debe dejar de mencionar; le están cobrando rechazar la Reforma Eléctrica, pues fue el líder más férreo que se opuso”, aseveró.

Dijo que en estos momentos se lleva a cabo un ajuste de cuentas político entre Morena y el PRI, por eso se ha volteado toda la situación contra el líder tricolor.