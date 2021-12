Expertos prevén que Ómicron desplace aquí en enero a Delta

Virólogos del país aseguraron que en enero la variante Ómicron de Covid-19 será la dominante a nivel nacional, lo que afectará al sistema hospitalario con saturación si no se toman las medidas adecuadas, porque tuvieron meses para prepararse y no lo hicieron.

En entrevista con La Razón, Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio de Vigilancia Genómica, detalló que en México la expansión de la variante “seguramente”, desplazará a Delta en por lo menos uno o dos meses, dada su capacidad de contagiar personas, es cuestión de tiempo para que se expanda.

“Lo que es un hecho es que la variante Ómicron desplazará en un mes o dos a la Delta, lo que producirá más contagios entre los mexicanos, además que esto se puede dar entre finales de enero y principios de febrero, por ello es necesario estar preparados y que el Gobierno acelere las vacunas para los adultos mayores en todo el país, ya que son el principal grupo de riesgo”, detalló.

El experto dijo que la cuarta ola si bien no se ha presentado en el país de manera fuerte, con el avance de Ómicron se puede acelerar, lo que afectará a los servicios hospitalarios que pueden colapsar si no se tiene una estrategia adecuada.

“Es urgente comenzar a tomar medidas de precaución ante la llegada de la variante, porque se prevé una saturación de los servicios hospitalarios, pero sin tantas muertes, porque a pesar de ser más contagiosa, no es tan mortal”, manifestó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que los casos de Ómicron se han reportado en 89 países y los contagios se expanden al triple en al menos tres días, y aunque no hay estudios suficientes para conocer la peligrosidad, se espera que los hospitales comiencen nuevamente a saturarse.

Para Óscar Sosa, epidemiólogo del Sector Salud, la cuarta ola por Ómicron llegará en al menos un mes más, pero va a “tomar” al personal de salud sin vacunación de refuerzo, lo que puede ser un riesgo si comienza el aumento de casos.

“Esta transición que estamos teniendo se va a dar en mayor medida en las siguientes semanas. En enero ya reinará Ómicron. Lo más seguro es que a finales de enero tendremos un panorama similar al de otros países”, dijo.

Comentó que está desapareciendo una ola, pero está llegando otra más fuerte, por ello dijo que el personal de salud debe estar contemplado lo antes posible, ya que la inmunidad hace efecto en algunas semanas posterior a la aplicación.

“Necesitamos vacunarnos antes de que llegue la ola de contagios fuerte, porque no estamos exentos de contagiarnos. A estas alturas del año muchos hospitales ya sufren de insumos, por ello no sabemos en qué condiciones estemos”, dijo Sosa.

Añadió que la estrategia debe adecuarse a la brevedad, para que el Sector Salud no se encuentre desprevenido y se sufra —como el año anterior— de falta de insumos, aparte de cuidar a médicos para que todos estén al frente de la línea de batalla cuando se requiera, “ya que el año pasado trabajamos con el mínimo de personal”.

Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, detalló que si de nueva cuenta hay un número importante de contagios, sí puede existir un desborde de hospitalizaciones, ya que el Sector Salud no se preparó en los últimos meses.

“El país no cuenta con la infraestructura para atenderlos a todos si hay un repunte, aparte de que en los últimos cuatro meses no se prepararon a pesar de la experiencia que ya se tenía. Puede haber colapso si no se toman medidas adecuadas”, sostuvo.

El especialista consideró que no hay justificación para que no se aplique una dosis de refuerzo para médicos y enfermeras en la cuarta ola por Ómicron, que estará en menos de dos meses en el país.

“Vamos a ver lo mismo con Delta, lo que se espera es una curva ascendente muy rápida, pero con descensos también muy rápidos, aunque también depende del comportamiento de la ciudadanía”, apuntó Jácome.

Los expertos aseguran que a la gente ya se le olvidó la pandemia, porque ya concurre en masa, va a conciertos y festejará la Navidad en riesgo.