Félix Gallardo, exnarcotraficante, reaparece en silla de ruedas tras 32 años preso

Miguel Ángel Félix Gallardo, quien llegó a ser considerado el narcotraficante más importante de México reapareció en silla de ruedas tras 32 años preso en la zona de máxima seguridad del penal federal de Puente Grande, Jalisco.

En una entrevista con Noticias Telemundo, Félix Gallardo reapareció ante las cámaras en silla de ruedas, sordo de un oído y ciego de un ojo, admitiendo que su estado de salud es pésimo. Sobre esto, el "Jefe de Jefes", expresó: “Perdí todo; perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”.

"Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno".

Durante la entrevista y dado a su discapacidad auditiva, la reportera de Telemundo, Issa Osorio Ugalde, se vio en la necesidad que pasarle las preguntas a Félix Gallardo escritas en papel.

Cuando quien fuera "El Jefe de Jefes" fue cuestionado sobre por qué su brazo se veía lastimado, confesó que se lo quebró debido a que cuando camina se resbala. Y agregó que necesita del uso de oxígeno ya que padece de una neumonía grave.

“Fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, de los oídos y no puedo caminar", finalizó Miguel Ángel Félix Gallardo.