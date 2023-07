Fernández Noroña asegura 'no estaba en las encuestas y ahora estoy en tercer lugar'

Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura por la presidencia de la República por el Partido del Trabajo (PT), dijo que aunque no aparecía en las encuestas, ahora se encuentra en tercer lugar de las mismas, porque ha tenido cercanía con la gente.

“Según ni me metían en las encuestas decían que yo no pintaba de nada, que yo no tenía ninguna posibilidad, me impresiona que la gente que está observando el proceso no le parezca singular que yo sin un solo centavo aparezca como dicen los abogados, aceptando sin conceder, que yo esté en tercero o cuarto” dijo el aspirante Fernández Noroña.

Agregó: “Qué estará sucediendo ahí para que se dé un fenómeno en la naturaleza que frente a una avalancha de recursos y de estructuras de respaldo a otros aspirantes yo esté despuntando ”.

En conferencia de prensa desde Chetumal, Gerardo Fernández Noroña, declaró que lo han subestimado, esto en relación con las posibilidades que tiene en la carrera por la candidatura con las llamadas “corcholatas”.

“Todos estamos participando con la intención de ganar y yo creo que en mi caso se me ha subestimado, primero no me incluían en las encuestas, decían que yo no iba a participar, que no iba a estar aquí y soy el único que está aquí por un esfuerzo durísimo a contracorriente, a mí no me fue dado nada, al contrario, se me cerraban los caminos, ha sido una hazaña colectiva”, compartió.

Síguenos también en Google News

FBPT