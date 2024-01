Francisco Domínguez, exgobernador de Querétaro, opina sobre Marko Cortés

Francisco Dominguez, el exgobernador de Querétaro se refirió a Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN) como un "dizque líder" e incluso lo calificó con un insulto.

Ayer vi de cerca al dizque líder de mi partido, Marko Cortés, y qué bueno que no nos cruzamos porque sí le hubiera dicho, al estilo Xóchitl, es un p*nd*j* , expresó.

Para Dominguez lo mejor que podría pasarle a México en las próximas elecciones sería que ganara la candidata Xóchitl Gálvez, pero que su partido tuviera otro líder, es decir que espera que Cortés deje su actual cargo.

También se refirió al acuerdo que hubo entre él y el actual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en el que presuntamente le otorgaría al líder del partido azul cinco diputaciones, tres secretarías del Gobierno estatal, 20% de las subsecretarías, 20% de las oficinas de recaudación, así como seis notarías públicas.

A estas últimas el exmandatario de Querétaro se refirió y dijo que Marko Cortés lo tenía que explicar: "por Dios, pedir seis notarías. Qué tiene seis amigos o las iba a vender, que lo diga".

Calificó de vergonzoso el acuerdo hecho con el priísta Jiménez sobre el Gobierno de Coahuila, donde también se entregaría al blanquiazul el subsistema de Educación, el Instituto de Transparencia y la ratificación de un magistrado.

Explicó que aunque no está de acuerdo con el líder nacional del PAN, no renunciará al partido, donde milita desde 1995, pues aunque cree que con ese tipo de líderes “dan ganas, el partido es una institución”. Enfatizó que antes de dejar las filas blanquiazules prefiere no tener nada que ver con la política.