“Ganamos la precampaña”, celebra Sheinbaum en cierre masivo

La precandidata de la alianza Seguimos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, cerró ayer su precampaña, durante la cual recorrió 82 municipios de todos los estados del país y reunió a 800 mil 60 personas.

Ayer, ante miles de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución, sentenció: “Ganamos la precampaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, de 20 puntos de diferencia”.

El evento masivo de ayer, en el que estuvo arropada por prácticamente todos los liderazgos de Morena y en especial por quienes compitieron con ella en el proceso interno, fue el corolario de nueve semanas de recorridos por todas las regiones del país, de norte a sur, durante los cuales llevó ante miles de personas un mensaje a favor de la continuidad de la transformación y de que en el país llegó el momento para que las mujeres sean quienes lideren la siguiente etapa histórica de la nación.

Fue en Veracruz, en los municipios de Boca del Río, Medellín de Bravo, Ángel R. Cabada, Santiago, San Andrés Tuxtla, Minatitlán y Poza Rica, en donde la precandidata de Morena-PT-PVEM arrancó su primera semana de precampaña.

‘’Vamos a caminar juntos y juntas, queremos seguir cambiando México, el Presidente ha hecho mucho, pero falta todavía más, lo que no podemos es regresar al pasado de corrupción y de privilegios’’, dijo en esos primeros días en Medellín, Veracruz.

Y ayer, ante un pletórico Monumento a la Revolución, Claudia Sheinbaum concluyó con este recorrido, entre porras, sonido de matracas y batucada. Desde el templete, la abanderada de Seguimos Haciendo Historia se refirió a “quien va en segundo lugar” y afirmó que “no le pertenece” la defensa de la democracia.

Entre los asistentes destacaron banderas de diversas organizaciones laborales, como el Sindicado Mexicano de Electricistas (SME), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), entre otros.

Los alrededores del Monumento a la Revolución lucieron repletos, ayer. Foto: Especial

En el templete ocuparon un lugar destacado sus contrincantes internos Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Manuel Velasco.

Al tomar la palabra, Claudia Sheinbaum subrayó que la unidad del movimiento guinda es de un “valor innegable”, mientras que en la oposición se vive una división interna que emanó del “incumplimiento de pactos sin escrúpulos”.

Expresó: “La unidad en nuestro movimiento se construye con base en principios, en las causas por las que siempre hemos luchado, en el reconocimiento de que juntos somos invencibles y en la madre de todos nuestros anhelos, el bienestar del pueblo de México”.

Dijo también: “La defensa de la democracia en nuestro país no es un arma de la derecha, del conservadurismo, no, es un arma de la lucha del pueblo de México. La lucha por la democracia es el origen de nuestro movimiento. Nosotros luchamos contra los fraudes electorales y antes, por la democracia sindical y por la democracia en las universidades”.

Respecto a su proyecto de Gobierno, Sheinbaum dijo que se dará continuidad a lo hecho por el Presidente de la República, con apego a los 17 ejes que ha trazado su movimiento, entre los que destacó: austeridad, fortalecimiento de los programas sociales, aumento al salario mínimo, impulso a la inversión pública, fortalecimiento del sistema público de salud gratuito y de la educación y acceso a la vivienda digna, entre otros.

Claudia Sheinbaum ante simpatizantes en su cierre de precampaña, ayer. Foto: Especial

Aseguró que se respetará la autonomía del Banco de México y que en la próxima administración se concretará el Plan C, que se refiere a la reforma al Poder Judicial, tras lo cual acotó: “No nos vayamos con esas ideas de la mano dura, no, eso no es de nosotros, o de la violación a los derechos humanos, es sencillamente el fortalecimiento de un sistema de justicia en nuestro país”.

Claudia Sheinbaum resaltó que además de ser mujer, madre, abuela y científica, es humanista y ha dado resultados en los cargos que ha ocupado; y ahora buscará la reivindicación de la democracia, las libertades, los derechos y una vida digna para la población.

“Estoy lista para caminar con ustedes, con el pueblo de México, con esta gran mayoría que hemos ido construyendo y que gobierna para todas y para todos”, enfatizó.

Y puntualizó: “Con humildad, con honestidad, con humanismo, tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que no los voy a defraudar. Estamos dando un ejemplo al mundo y lo vamos a seguir haciendo”.

“Va a haber contrapeso”: Xóchitl Gálvez

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, le advirtió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que los partidos que la respaldan no van a permitir el retroceso que representa su propuesta para desaparecer los órganos autónomos.

Entrevistada en Acámbaro, Guanajuato, previo a su cierre de precampaña, señaló que es evidente que al Presidente de la República le molestan órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), porque es el que ha revelado parte de sus escándalos.

“Claro que al Presidente le molesta al Inai, porque es el que dio a conocer los contratos de Dos Bocas, es el que ha dado a conocer los contratos de medicamentos de los amigos de sus hijos, entonces en ese sentido tenemos que defender al Inai, porque no es una institución del Presidente, sino de los mexicanos”, manifestó.

Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México cerró su precampaña presidencial. Foto: Cuartoscuro

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México sostuvo que a López Obrador también le molesta la Comisión Federal de Telecomunicaciones porque “quiere tener a los medios amarrados”.

“Es un retroceso al pasado, y seguramente el PAN, el PRI y el PRD no lo van a permitir. Que sepan una vez que en este país va a haber contrapeso, le guste o no le guste”, enfatizó.

Ante la pregunta sobre la obligatoriedad de los debates que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) y el comentario de Gerardo Fernández Noroña de que es una majadera, Xóchitl Gálvez respondió: “Una majadera por pedirle que debata, pero no en esos formatos del INE todos acartonados, que debatamos cara a cara en un medio de comunicación, con tiempo libre, pero la verdad es que no le va a entrar, porque no quiere decirle a los mexicanos el problema que hay con la inseguridad, con la salud”.

Sostuvo que Claudia Sheinbaum dice que México está bien “y yo lo que quiero es que me demuestre que México está bien, que le pregunte a la gente de Guanajuato lo que está viviendo con la delincuencia, que el Presidente no ataca”.

Ya durante el evento, realizado en la Plaza Miguel Hidalgo de la cabecera municipal de Acámbaro, la senadora con licencia aseveró que es obligación del Presidente entrarle a combatir la delincuencia organizada en Guanajuato y pidió “que deje de dar pretextos el Presidente y se presente aquí en Guanajuato y le dé la cara a los guanajuatenses”.

La política hidalguense también demandó al primer mandatario que “se deje de hacer guaje” y le entre a investigar los presuntos actos de corrupción por parte de sus hijos, para que demuestre que realmente va a abatir este flagelo.

Ante el dirigente del PAN, Marko Cortés, y otros liderazgos de los partidos que la respaldan, afirmó que el actual Presidente decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos y no quiso enfrentar a la delincuencia, por eso Guanajuato está sufriendo.

“Pero eso se va a acabar, porque yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tengan la certeza de que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz. La responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada es de la próxima Presidenta de la República, que quede claro. No le voy a echar la culpa a Calderón. No le voy a echar la culpa a Peña Nieto. No le voy a echar la culpa a Andrés Manuel. Para eso se tiene toda la fuerza del Estado y hay que aplicarla”, manifestó.

Al insistir sobre el tema, la precandidata opositora Xóchitl Gálvez demandó al titular del Ejecutivo federal que, en lugar de entrometerse en los comicios, se ponga a trabajar para hacerle frente a la delincuencia.

Ante miles de seguidores, aseveró: “Yo le exijo desde aquí al Presidente López Obrador que venga a Guanajuato, que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses, para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes.

Le pidió también “que deje de presionar a los ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia, todavía tiene tiempo, todavía le quedan nueve meses, que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección”.

Apuesta Máynez a remontar

Al cerrar su precampaña en Monterrey, Nuevo León, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que aunque le cueste a la vieja política, en tres meses “le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial”, para que en el nuevo México los delincuentes “sientan el infierno en vida”, se acaben los cobros por derecho de piso y nunca más haya mujeres desaparecidas o violentadas.

Ante escasa presencia de liderazgos de este partido pero con la asistencia del dirigente nacional de MC, Dante Delgado, el diputado federal agradeció en su mensaje a los líderes del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno, por quitarse las máscaras y exhibirse como “verdaderos delincuentes” al intentar repartirse el botín en Coahuila como “si estuvieran robando un banco”.

En la explanada cultural de la capital regiomontana, el aspirante recordó que hace un mes la vieja política pensó que había liquidado a MC de la contienda presidencial sacando a Samuel García y donde sólo competirían por ese cargo “lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes”, pero no saben que la nueva generación por ningún motivo permitirá que regresen políticos del pasado.

Jorge Álvarez Máynez durante su cierre de precampaña. Foto: Especial

Durante su mensaje, el emecista dijo que México merece un país con justicia, y cueste lo que cueste, se le va a arrancar de las manos a los delincuentes, porque en este nuevo modelo no hay espacio para el derecho de piso o la extorsión.

“En el México nuevo no habrá derecho de piso, y no vamos a aceptar ni a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas y a los delincuentes que se metan con las mexicanas y los mexicanos, los vamos a hacer que sientan el infierno en vida”, advirtió entre gritos de “sí se puede, sí se puede”.

Álvarez Máynez destacó que no es casualidad que los estados que más generan ingresos en este país sean Nuevo León y Jalisco (ambos gobernados por MC), con empleos bien pagados, atracción de inversiones y con más crecimiento y prosperidad.

Señaló que para la vieja política el poder y el gobierno es repartirse el botín, por lo cual agradeció al líder nacional panista, Marko Cortés haber revelado el acuerdo “para extorsionar al gobernador de Coahuila” con cargos en diversas áreas.

“Gracias, desde aquí le damos las gracias al corrupto dirigente del PAN por haber publicado el pliego petitorio con el que quería extorsionar al gobernador de Coahuila con notarías, magistraturas, oficinas de recaudación… querían repartirse Coahuila como si estuvieran robando un banco.

“Desde aquí le damos las gracias al delincuente dirigente del PRI por nombrar al personaje más impresentable de Nuevo León (Francisco Cienfuegos) como coordinador de las campañas federales. Gracias por exhibirse, por quitarse la máscara y por mostrarnos lo que son, porque eso es la vieja política”, expresó.

Previamente, Mariana Rodríguez, precandidata de MC a la alcaldía de Monterrey, afirmó que es la oportunidad para sacar a la vieja política tanto de Nuevo León como de México, porque “ellos ya tuvieron la oportunidad, y esos puestos que les permitían cambiar la vida a muchas personas, pero no lo hicieron, lo único que demostraron es que vienen a servirse ellos mismos”.

Durante el evento, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, permaneció abajo del templete durante todo el cierre de precampaña, por la prohibición del Instituto Nacional Electoral (INE) de participar en actos de proselitismo.