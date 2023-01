Genaro García Luna tiene casos pendientes con la justicia mexicana, reconoce Ebrard

El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tiene varios asuntos pendientes con la justicia mexicana y nuestro país podrá acceder a toda la información que se genere en el juicio , señaló el canciller Marcelo Ebrard, al término de la firma de un convenio con el Banco de México (Banxico).

Agregó que este asunto es "muy relevante" para México, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantiene atenta a la evolución del juicio que se realiza en Nueva York.

Marcelo Ebrard firmó un convenio de colaboración con el Banxico para que la matricula consular sea considerada un documento válido para realizar operaciones bancarias y no se limite la identificación de los usuarios a la credencial para votar.

"Para una persona que vive en Estados Unidos, no puedes tener la credencial del INE, ¿por qué?, gran discusión, por la dirección. Es decir, hay una limitante legal, no puedes tener una credencial del INE con dirección en el exterior. Significa que para todas y todos los mexicanos que están fuera de México pues no pueden hacer trámites bancarios porque la identificación que se admite primordialmente, es el INE"