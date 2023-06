Gobierno firma acuerdo con 6 entidades para garantizar expansión de IMSS-Bienestar

El Gobierno federal firmó un convenio con seis entidades para garantizar la colaboración con el esquema IMSS-Bienestar, es decir, que adopten este sistema y se expanda su alcance a lo largo del territorio de la República, lo cual, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es en beneficio de la ciudadanía.

A la conferencia matutina de Palacio Nacional asistieron los gobernadores de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, quienes firmaron el convenio con el Gobierno federal.

“La formalización de este instrumento permitirá continuar a través del IMSS-Bienestar para lograr dicho objetivo, en la centralización de salud, como es la federalización de la nómina, para que los recursos no se desvíen”, expuso el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Por su parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, indicó que suman 18 estados que se han incorporado a este sistema y aseguró que “hacia finales del año se convertirá en el prestador de servicios de salud pública más grande de todo el planeta”.

Resaltó que también negocian con los gobernadores de otros estados que están pendientes de incorporarse, y mencionó el caso de la virtual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para que cuando asuma su cargo pueda proceder a su incorporación a este sistema.

IMSS-Bienestar garantiza que sistema de salud sea mejor que el de Canadá o Dinamarca, insiste AMLO

Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el sistema de salud pública en México no será como el de Dinamarca o Canadá, sino mucho mejor, a través del sistema IMSS-Bienestar.

Al inicio de su conferencia mañanera de este martes, señaló que a pesar de que todavía no se logran convenios con todos los estados, mantienen el compromiso de que se amplíe la cobertura del nuevo esquema de salud.

“Se hablaba de que iba a ser un sistema, nosotros sostuvimos, como el de Dinamarca, como el de Canadá, y nuestros adversarios de inmediato replicaron que eso no era posible, y tienen razón, no va a ser como el de Dinamarca ni como el de Canadá, va a ser mejor el sistema de salud pública, para todos y, en especial, para los que no tienen seguridad social, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguro, me refiero al Seguro Social o no tienen seguros médicos privados, es cerca de la mitad de la población de nuestro país que va a poder, ya está llegando a atenderse al IMSS-Bienestar”, expuso.

