Hay 3 mexicanos desaparecidos en Israel, confirma AMLO; ya se está haciendo labor de búsqueda, aclara

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que son tres los mexicanos desaparecidos en Israel, en el contexto del conflicto de este país con el grupo insurgente Hamas, por quienes se trabaja en favor de su búsqueda y rescate.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador se pronunció sobre los connacionales varados en el país de medio oriente, y dijo que se está trabajando para buscar su protección, y que, hasta el momento, “hay reporte de tres mexicanos desaparecidos”.

“Ya se tienen comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda”, aclaró.

En el mismo sentido, destacó que alrededor de 300 mexicanos han presentado la solicitud ante las autoridades para recibir ayuda que les permita salir de Israel, si bien en total se estima que hay alrededor de cinco mil mexicanos en aquella nación.

“En el caso de Israel la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos y como están cancelando vuelos comerciales se decidió enviar un avión que sale hoy mismo por la mañana y se está preparando otro para salir por la tarde”, detalló el mandatario al confirmar que se dirigen vuelos del Ejército nacional para realizar labores de ayuda humanitaria.

Por otro lado, López Obrador se pronunció sobre el conflicto, y dijo que su gobierno no quiere tomar partido en esta guerra , sino que, por el contrario, busca ser un factor para la búsqueda de una solución pacífica.

Llama a encontrar la paz entre ambos bandos

A propósito, hizo un llamado urgente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que convoque a una reunión entre los estados miembros, con el objetivo de encontrar una solución al conflicto armado entre Israel y Palestina, ya que México está a favor de la paz y no debe utilizarse la violencia.

“No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia, sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras.

“Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas, consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en este sentido”, concluyó.

Con información de Sergio Ramírez.

