No hay agenda que implique convocar a un extraordinario por nombramientos del Inai, señalan Armenta y Creel

Pese a la nueva orden de una jueza para que el Senado nombre a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), no está contemplada la realización de un periodo extraordinario en el Congreso.

Así lo confirmaron los presidentes de ambas cámaras, Alejandro Armenta y Santiago Creel, quienes en conferencia de prensa conjunta señalaron que, hasta el momento, no tienen contemplada una agenda que implique la convocatoria de un extraordinario.

El presidente del Senado explicó que la notificación judicial la tiene que recibir la Junta de Coordinación Política y esta remitirla al pleno de la Comisión Permanente, para que haga las consultas respectivas.

“Nosotros somos respetuosos de la forma en la que el Poder Judicial remite su determinación y estaremos atentos. Hay una notificación del Poder Judicial hacia la Junta de Coordinación Política y, en tanto no proceda ésta, nosotros estaremos alerta para poder actuar”, declaró.

te puede interesar Secretaría de Desarrollo Urbano reitera exhorto a empresas a cumplir con nueva Ley de Publicidad Exterior

Y puntualizó que por ello hasta el momento no se contempla un extraordinario para el Senado: “En el caso concreto de que tengamos competencia y nos notifiquen a nosotros, tiene que haber dos terceras partes de los integrantes de la Comisión Permanente para que se pueda convocar a un periodo extraordinario”.

En el mismo sentido se expresó el diputado federal del PAN, Santiago Creel, quien señaló que de la agenda que dejaron pendiente de los trabajos conjuntos entre el Senado y la Cámara de Diputados no se avizora la posibilidad de un extraordinario: “No hay en este momento ningún tipo de plática o diálogo respecto a un extraordinario. No lo hay”, apuntó.

Durante la primera sesión de la Comisión Permanente, las bancadas de oposición demandaron que se nombre a los comisionados del Inai.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, dijo que ya no es la Jucopo, sino la Comisión Permanente la que, en uso de sus atribuciones debe convocar al Senado para que realice los nombramientos y reprochó el incumplimiento del senador Ricardo Monreal de todos los acuerdos.

“Sin requerir la intervención de la Jucopo, ni del presidente de la Jucopo del Senado, que sólo ha hecho triquiñuelas, y que sólo ha hecho engañar, y que no ha hecho otra cosa más que engañarnos. Porque les informo a los compañeros de la Comisión Permanente, de los diputados, pues hasta votamos por él para que fuera presidente del Senado, y se rajó en acuerdo cabal, en acuerdo completo, acuerdo conmigo, acuerdo con (Miguel Ángel) Osorio, y acuerdo con Julen Rementería para que él fuera el presidente del Senado y no el senador Armenta”, manifestó.

Ante esta exigencia, la senadora de Morena, Marybel Villegas, aseveró que la votación para elegir a un comisionado del Inai ya se realizó el 23 de abril y no fue aprobado, por lo que la dijo que la verdadera intención de la oposición es imponer a alguien “a modo”.

Y, en ese sentido, advirtió a los opositores que no va a ser cuando ellos quieran: “Que quede claro, que se escuche claro y fuerte, los senadores de Morena estamos en total disposición que haya transparencia, pero no va a ser cuando ustedes quieran, ni con quien ustedes quieran”.

JVR