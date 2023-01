Herramientas para hacer una tesis sin riesgo de plagio

La tesis es una de las maneras más comunes de titulación en muchas universidades, por lo que saber cómo poder realizar este proceso de manera adecuada resulta muy importante para no incurrir en errores.

Libros sobre la elaboración de una tesis

Existen varios libros donde explican, de manera detallada, cómo elaborar una tesis, algunos métodos de investigación o cómo citar textos . Es importante que, acorde con tu área de estudio, busques un libro que te explique de manera específica los pasos a seguir para que tu tesis sea exitosa.

- Libro Cómo se hace una tesis de Umberto Eco, publicado en 1977

Con este libro podrás conocer técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. En este libro el autor establece que una tesis debe hacerse en un plazo no menor a seis meses y no mayor a tres años, para no caer en la neurosis de la tesis. De igual manera, hace hincapié en que este tiempo no es el que se debe dedicar únicamente a la redacción definitiva del texto, sino a todo el proceso de investigación, definición del tema, ordenar documentos, etc.

-Libro Metodología de la tesis de Antonio Luna Castillo publicado en 2011

Este libro establece, de manera ilustrada, la manera en la que puedes realizar una investigación científica, un plan de trabajo, un marco teórico y los últimos pasos a seguir. Este libro está más enfocado en la investigación de las ciencias sociales enfocado principalmente al sector educativo.

-Libro Qué es una tesis de arte. Para qué sirve de Rocío Montoya y Pilar Villela publicado en 1984

Este libro establece la manera de elaborar una tesis de arte mediante actividades, procedimientos y ejercicios que hacen énfasis en el ordenar y analizar el quehacer propio, planear la investigación, investigar, vincular las prácticas artísticas propias con sistemas de conocimiento y organizar la información de manera coherente y comunicable.

-Libro Metodología de la investigación de L. Fernando Arias Galicia publicado en 2007

Este libro establece la metodología de investigación de siete áreas de estudio: contabilidad, economía, administración, psicología, sociología, trabajo social y educación.

Fuentes de consulta

Para hacer una tesis necesitas establecer el tema que investigarás. Es muy importante que te decidas por algo que te haya gustado a lo largo de tu carrera para que la investigación no te resulte tediosa. Toma en cuenta que necesitarás el sustento de varias fuentes de información, por lo que es muy importante que estés seguro de poder tener acceso a ellas.

En México puedes acudir a bibliotecas públicas para consultar diversas fuentes de información confiables, o bien, dentro de tu institución académica.

¿Cómo saber si existe una tesis con el mismo tema?

Una vez que tengas una idea general sobre tu tema de investigación, es recomendable investigar si tu institución académica cuenta con alguna manera de consultar las tesis que han sido publicadas por tu área de estudio o universidad.

UNAM: En la página web https://tesiunam.dgb.unam.mx/ puedes realizar una búsqueda básica sobre el tema, título, sustentante, asesor, universidad, escuela, grado, carrera, año o clasificación de las tesis que han sido publicadas, ya sea impresas o digitales, de manera previa.

IPN: En la página web www.repositoriodigital.ipn.mx/ puedes realizar una búsqueda de tesis por fecha de publicación, título o fecha de envío.

UAM: Esta institución cuenta con repositorios digitales por cada unidad, por lo que deberás buscar de manera específica en la universidad de tu interés. Los trabajos están clasificados por fecha de publicación, autor, título, materia y asesor. Además, puedes escoger el área de estudio que te interesa consultar.

Citas textuales

Si bien no existe una ley que determine la extensión que debe tener una cita textual, el medio editorial recomienda que las citas textuales tengan una extensión menor a 400 palabra s. Si se tratan de varias series de extractos de un mismo texto, deben tener una extensión conjunta menor a 800 palabras.

En el libro Cómo se hace una tesis de Umberto Eco, se establece que una cita textual debe ser clara. Mediante cinco ejemplos, remarca que de manera general, debe tener el nombre y apellido del autor, el título y subtítulo del libro sin colocarlo entre comillas, el lugar donde fue editado, el editor del libro si es que lo incluye, el año de esa edición, y la página o páginas que se están citando o haciendo referencia.

Dentro de este libro puedes encontrar de manera específica cómo citar libros, artículos de revista, capítulos de libros, actas de congresos y ensayos en obras colectivas.

-En la página web de la Universidad Autónoma de Occidente puedes encontrar cómo citar o hacer referencias en formato APA, ICONTEC e IEEE de medios impresos, así como de medios digitales, incluídas redes sociales. https://uao.libguides.com/Citar-referenciar-apa-icontec-ieee/redes-sociales-apa

-La Universidad de Murcia publicó una Guía para citar sin cometer plagio donde establece, mediante ejemplos, los tipos de plagio que existen y la manera adecuado de citar o parafrasear sin caer en un plagio.

https://www.um.es/documents/378246/2093234/GU%C3%8DA+PARA+CITAR+SIN+COMETER+PLAGIO.pdf/e10e72ec-faae-4a41-9520-b186dc6096a5

