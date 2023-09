Ignacio Mier se registra en proceso de Morena para buscar candidatura a gobierno de Puebla

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, recibió la notificación con la que se concreta su registro al proceso interno de Morena para buscar ser el candidato a la gubernatura de Puebla, proceso el cual pidió llevar a cabo sin “sectarismo”.

En conferencia de prensa desde aquel estado, refirió que someterá a consulta si solicitará o no licencia como diputado, debido a que en San Lázaro se discutirá el presupuesto para 2024.

“Para mí es más cómodo trabajar siete días en Puebla, recorrer el estado. Lo podré hacer esos tres días que multiplicados por cuatro habría la posibilidad de 16 días, podría ir a otros 60 municipios, pero por el otro lado están 128 millones de mexicanos esperando sacar adelante el presupuesto, eso es la segunda parte que tiene que ver con mis mis principios, mis convicciones para que yo esté tranquilo. Lo más cómo sería decirles ‘pues adiós’, pero creo que es una irresponsabilidad, por eso lo voy a preguntar, lo voy a consultar”, declaró.

En otro sentido, Mier Velazco dijo que de los aspirantes es el único que cuenta con legitimidad y apoyo de más de cien mil representantes y promotores en el estado.

El legislador mencionó que ahora que Morena está en el poder su obligación es mantenerse porque de lo contrario sería “una chambonada, una vergüenza al Pueblo de México”.

Mencionó que si esto es un movimiento libre que se ha alejado de las “prácticas añejas de la partidocracia, de lo pernicioso para la dignidad humana”, esto se debe desterrar y se deben atender los llamados de la Coordinadora Nacional de los Comités de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, en cuanto a la unidad y el abrir los espacios para que más personas se sumen sin importar su preferencia política, religiosa, orientaciones.

“Es un ejercicio que no tiene precedentes en Puebla, es normal, no es igual al 2018… Morena es el partido que gobierna a más de dos tercios de mexicanos, pero es la primera vez que inicia un proceso de continuidad de la Cuarta Transformación… Es un ejercicio para que todos se sumen y no importa en qué partido estén militando o hayan militado, porque somos un movimiento libre”, dijo.

Con esto, dijo, lo primero que se debe tener presente es que si todos son libres, entonces la decisión debe ser por medio de una encuesta libre como la que se aplicó para elegir a la coordinación nacional que hoy encabeza Sheinbaum.

“Le corresponde, lo va a hacer bien y la vamos a ayudar, a Claudia, construir el segundo piso de la transformación de la vida pública y el bienestar de los mexicanos, pero tiene que ser con todos, sin sectarismo, sin racismo, sin clasismo, sin exclusión, patrimonialismo, sin uso faccioso, tiene que ser abierto”, declaró.

Al ser cuestionado sobre una supuesta reunión con el alcalde panista de la capital, Eduardo Rivera, para ir contra la aspiración al mismo cargo del senador Alejandro Armenta, negó haber sostenido un encuentro con él; sin embargo, aseguró que “yo voy a tener diálogo con todos, eso que no les sorprenda”.

También negó haber conversado con el gobernador Sergio Salomón, pues dijo que él tiene que hacer todo a su alcance para “garantizar que no presionen, que no utilicen, se serenen y se pongan una bolsa de hielo en la cabeza y que pueda transitar este proceso en el que van a decidir los ciudadanos, no las élites”