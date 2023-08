Desde Zamora, Michoacán

'Es muy importante que en nuestro movimiento haya unidad y de mi parte toda mi vida lo he hecho y lo voy a seguir haciendo': Sheinbaum "No hay marcha atrás, no hay pasos a la derecha, solo pasos adelante por la Transformación de la República; Cuarta Transformación es que ningún joven en este país se sienta nunca rechazado, aseguró