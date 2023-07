IMSS acusa fallas en compra de elevadores Hitra en administración de Mikel Arriola

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusó irregularidades en la compra de elevadores de la marca Hitra, adquiridos durante la administración de Mikel Arriola.

El ex director del Instituto fue señalado por la adquisición bajo irregularidades de los elevadores, cuya marca falló y recientemente Aitana, una niña de seis años murió prensada, el pasado 10 de julio, en el Hospital General de Zona, número 18, ubicado en Playa del Carmen.

En relación con el lamentable hecho del pasado 10 de julio en el Hospital General de Zona No. 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo, se informa sobre los avances y principales hallazgos en las investigaciones en curso. https://t.co/9W9megXi5c ⤵️ pic.twitter.com/c4uwmsjesU — IMSS (@Tu_IMSS) July 25, 2023

Fue a través de un video difundido por IMSS que dieron a conocer los avances de la información, señalaron que hallaron varias irregularidades, entre ellas fueron que "los términos y condiciones de la investigación de Mercado sufrieron modificaciones sustanciales, no respalda ni soporta el procedimiento de contratación que se realizó, se modificaron las características de los elevadores a adquirir, y los requisitos de quienes participaron, irregularidades en apertura de proposiciones, evaluación y fallo".

También indicó que el 23 de junio de 2016, la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas mandó una carta al ex director del IMSS, Mikel Arriola, para demostrar su inconformidad por haberle otorgado la licitación a la empresa Aryve y Del Toro, ya que señalaron que no eran especialistas, por lo que pidieron inspeccionar los estándares de calidad, sin embargo, no hay algún registro de que se llevó acabo.

Síguenos también en Google News

FBPT