INAI no trabaja para el Estado, lo hace para los ciudadanos, afirma comisionada presidenta

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) precisó que el órgano no trabaja para los poderes del Estado, sino para la gente y fortalece sus capacidades para defenderse.

Durante la presentación del Informe Anual de Labores del INAI ante el Senado de la República destacó que en el período de octubre de 2021 a septiembre de 2022, ingresaron 314 mil 435 solicitudes de información pública, para alcanzar un número acumulado, de 2003 a septiembre de 2022, de tres millones 385 mil 748.

Informó que se registró un incremento de 10.32 por ciento en el número total de las solicitudes de información el año anterior, además que los sujetos obligados con mayor número de solicitudes son la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con 76 mil 590 (24.4 por ciento); la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con 21 mil 418 (6.8 por ciento) y Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 14 mil 16 (4.5 por ciento).

“Nuestras resoluciones han transformado la relación entre la sociedad y los gobernantes, empoderando a las personas para vigilar a quienes ostentan el poder. El IFAI se convirtió en pieza clave para proteger los derechos de los ciudadanos, pues se instruyó sobre las detenciones de la guerra sucia, sobre la masacre en la comunidad de El Charco y en 2015 sobe el caso Ayotzinapa a solo cuatro meses de su desaparición”, destacó.

Señaló que los años demostró que se fortaleció la protección del medio ambiente y finanzas públicas, como el derrame ocurrido en el Río Sonora del que se pidió información. Además, la rendición de cuentas y combate de corrupción ha sido un objetivo dar información sobre la estafa maestra con el desvío de más de 8 mil millones de pesos, la Casa Blanca o el caso Odebrecht donde se han resuelto solicitudes.

“Se pidió información de 2012 a 2020 sobre proveedores y el año pasado a empresas que no prestaron servicios a Segalmex, estas resoluciones son solo algunos ejemplos del valor del instituto y prueba de que actúa sin apoyar a nadie”, indicó.

Sostuvo que la Plataforma Nacional de Transparencia es la más utilizada, pues de cada siete solicitudes, diez se realizan por esta plataforma, mientras que las preguntas frecuentes son en 28.6 por ciento de los casos, información sobre las actividades de la institución, en 23 por ciento, información generada o administrada por el sujeto obligado y en 10.6 por ciento, información sobre salud.

De octubre de 2021 a septiembre de 2022, el INAI resolvió 18 mil 104 medios de impugnación en materia de acceso a la información, de los16 mil 894 recursos de revisión resueltos, en 58.5 por ciento de los casos (9 mil 831), el Pleno del INAI ordenó, modificó o revocó la respuesta del sujeto obligado.

En el periodo reportado, el INAI presentó mil 22 denuncias por el incumplimiento de las resoluciones del Pleno. Los tres sujetos obligados que concentran el mayor número de denuncias son la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 413 denuncias; Diconsa S.A. de C.V. con 38 denuncias; y Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con 36 denuncias.

Piden senadores proteger al INAI y reforzar su operación

En tiempos de persecución, el INAI debe ser un órgano que se encargue de velar por la transparencia y acceso a la información, de gobiernos opacos y resistencias al combate a la corrupción.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, señaló que en un gobierno en donde se ejercen acciones autoritarias, las instituciones de transparencia son vitales para no caer en un sistema totalitario, púes la rendición de cuentas es indispensables para tener una democracia, aunque a veces es un estorbo para quienes se encuentran en oficinas de gobierno.

“No es un acto de buena intención, es una obligación y mandato constitucional de todo gobierno que se asume democrático. Sin este organismo autónomo no nos hubiéramos enterado de la Estafa Maestra y de los desfalcos de Segalmex ante la opacidad del gobierno; tampoco de las casas de Manuel Bartlett, por ello la trasparencia es la principal herramienta para combatir la corrupción”, dijo.

Indicó que el órgano autónomo seguirá acusado por parte del oficialismo en tiempos donde se exige cada vez más la transparencia, además, aclaró que debilitar a una institución y capturar su autonomía es un grave riesgo para el país, “por ello entendamos que el INAI no es un opositor, no permitamos que se convierta en un instrumento de intereses políticos”, aseveró.

Mientras que la senadora, Nancy de la Sierra, integrante del Grupo plural dijo que acusan al INAI de ser una mera simulación, pero ante ello responden que el órgano es de los mexicanos y ha servido para transparentar las acciones del gobierno, pues su labor ha llevado a grandes investigaciones. “Con ello se mantiene claro lo que hacen las instituciones que en México cada vez tienen mayor poder como la Guardia Nacional, pues ha mantenido el acceso a la información en 90 por ciento”, explicó.

Miguel Ángel Mancera, del PRD, indicó que queda claro que el órgano no solo un capricho, sino que es indispensable de la vida diaria, ya que la transparencia se ha vuelto un desafío en la vida diaria, por ello el fortalecimiento del instituto no está en duda. “Los desafíos no son nuevos, pues el acceso a la información ha recorrido por muchos retos desde su creación, ya son más de 40 años de acceso a la información”, dijo.

Eunice Renata Romo Molina, del PES, aseveró que la mayoría desea que los partidos saquen las manos del proceso y no dejarlo paralizado, sin embargo, hizo un llamado a la reflexión si el INAI ha generado los resultados deseados, pues la administración que vio nacer al INAI es la que más casos de trafico de influencias ha tenido. “Aún hay casos en los que comisionados que presidieron este organismo, sean señalados por actos de influyentismo o de interés, ya que siguen trabajando como diputados o altos cargos”, por lo que cuestionó si es ético que los comisionados que estuvieron en el INAI sigan desempeñándose como altos funcionarios.

Criticó que previo al informe no pudieron acceder a su directorio, pues tuvieron que dar 800 clicks, por ello dijo que no es tan accesible. ”Uno de los resultados es que los personas no tuvieran que pedir la información, sino que esta estuviera democratizada, otro pendiente es que las solicitudes han ido incrementado, pero las personas que hacen esto, son medios, académicos, dependencias gubernamentales, por ello no toda la población puede acceder, por ello no es un privilegio”, aseguró.

Patricia Marcado, de Movimiento Ciudadano, señaló que el ro y da cuenta como el Instituto ha sido clave para impulsar el debate público y continuar con la transmisión democrática, además de reconocer la importancia del acceso a la información, por ello ante el riesgo de dejar al INAI sin fundamento jurídico hacemos un llamado para cubrir las dos vacantes que hay de comisionados. La falta de nombramientos tiene como consecuencias la suspensión de derechos de los titulares de datos personales, por ello se pueden quedar sin resolver las solicitudes.

El INAI es un mediador y no un concentrador de información, pues gracias al Órgano hemos conocido contratos irregulares de Segalmex, pues esta labor puede ser incómoda para las autoridades, pero es precisamente su misión, dilucidar las acciones opacas. Si no avanzamos los nombramientos, no se van a resolver 17 mil solicitudes pendientes.

Claudia Anaya Mota, del PRI, dijo que hablar de transparencia no es una concesión del Gobierno a la sociedad, sino es un derecho constitucional, pues sin transparencia el combate a la corrupción es una pantomima. Por ello, indicó que contar con un órgano autónomo está lejos de posturas políticas, ya que lo logrado hasta ahora es parte de un derecho y es un piso mínimo.

Rafael Espino de la Peña, de Morena, comentó que es indispensable blindar sus determinaciones para que se blinde su imparcialidad, además aseveró que están conscientes que hay una preocupación por la posible falta de operación en el Instituto y se parálisis, por ello se requiere un diálogo de tolerancia para llegar a una resolución, “pues a todos nos beneficia tener organismos de transparencia e independientes que velen por el acceso a la información”, agregó.

María Soledad Luévano Cantú, de Morena, señaló que se pueden tener diferencias políticas e ideológicas, pero es importante que cada quien haga su labor, y el INAI la hace, aunque hay áreas de oportunidad.

