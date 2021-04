INE vuelve a negar el registro a Salgado con votación 6 a 5; anuncia que apelará

Con apenas un voto de diferencia y por segunda ocasión en 19 días, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este martes por seis votos a favor y cinco en contra, retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no reportar sus gastos de precampaña.

Pese a la presión ejercida por dirigentes, aspirantes y simpatizantes de Morena, con un plantón afuera de las instalaciones del organismo, los consejeros electorales ratificaron su negativa a dar el registro a ambos aspirantes.

En su resolución, los consejeros otorgaron un plazo de 48 horas para sustituir a Salgado Macedonio y 5 días al relevo de Morón, aunque los dos aspirantes han confirmado que impugnarán dicha resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para lo cual tienen un plazo de 72 horas.

Afuera, en el plantón, luego de escuchar el conteo de votos, Salgado Macedonio se subió al templete para afirmar convencido: “yo le digo al INE que también su tiempo está contado”, frase que encendió a sus simpatizantes que empezaron con el “va-a-caer-va a-ca-er-el-INE-va-a-caer”. Minutos después abordó su camioneta y se regresó a Guerrero.

Dicen que nos dan 48 horas, yo le digo al INE que también su tiempo está contado, su tiempo está contado porque el INE se tiene que ir y va a caer

Félix Salgado, Aspirante a gobernador de Guerrero

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, secundó al guerrerense cuando denunció que en la sesión de los consejeros del INE, se montó “una farsa”.

“Pudimos ver la argumentación que dan algunos de consejeros y consejeras en contra nuestra y otros a favor de la legalidad. Esos consejeros montaron una farsa en contra de nuestro movimiento y del pueblo de México”, escribió en su cuenta de Twitter, donde adelantó que continuarán las luchas por las vías legales correspondientes.

En su argumentación, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respaldó el sentido del proyecto que anula esa postulación por las faltas graves al incumplir la entrega del informe de gastos de campaña.

“El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni actor; quien diga lo contrario miente. El organismo está en contra de quien viole la Constitución. Sea quien sea. Compromiso con imparcialidad. A este INE nadie lo va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y claramente ilegales”, subrayó.

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, arremetió contra Córdova: “está resultando peor que aquel presidente (Luis Carlos) Ugalde, el que robó la elección en el 2006, y vaya que es difícil ganarle el lugar a ese personaje; usted ya lo ha hecho y lo está haciendo”.

No van a poder evitar la transformación, porque no les asiste la razón ni el derecho. No les asiste la razón histórica. Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver

Mario Delgado, Líder nacional de Morena

En su argumentación, la mayoría de los consejeros electorales coincidió en que ambos aspirantes atentaron contra el sistema de fiscalización, la rendición de cuentas y se alentó la opacidad, además de que subrayaron los señalamientos de Salgado Macedonio en su contra.

El INE sancionó también a los aspirantes Adela Román Ocampo y Pablo Amílcar Sandoval con la negativa para que puedan participar como candidatos en el actual proceso electoral y acordaron revisar la multa impuesta a Luis Walton, que se había fijado en 217 mil pesos, quien hasta el momento, se mantiene como el único aspirante con posibilidades legales de relevar a Salgado.

A favor del retiro de la candidatura se pronunciaron los consejeros Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Claudia Zavala, Karla Humprhey y Jaime Rivera; quienes se pronunciaron en contra de cancelar las candidaturas fueron: Adriana Favela, Uuc Kib Espadas, Martin Faz, Norma de la Cruz y José Roberto Ruiz Saldaña.

El @INEMexico reincidió en su decisión excesiva, desproporcional e injusta, atentando contra mi derecho a ser votado. Así que nuevamente acudiré al @TEPJF_informa para impugnar esta decisión y defender la democracia

Raúl Morón, Aspirante a Gobernador de Michoacán

De la Cruz modificó el sentido de su voto con respecto a lo aprobado por el INE en marzo pasado y que motivó, en aquella ocasión, una votación de 7 a 4, a diferencia del 6 a 5 en esta ocasión.

En cuanto a la votación sobre la candidatura de Michoacán hubo dos errores, uno por parte del consejero Espadas, quien voto a favor, pero pidió una reposición de la votación porque tuvo problemas de comunicación que impidieron escuchar lo que se estaba votando.

El otro, fue que el voto del consejero Murayama no se escuchó debido a fallas técnicas, aunque se pronunció a favor. Al final el sentido de la votación no varió y se retiró el registro a Morón Orozco. Durante la discusión, Murayama advirtió que la sentencia del Tribunal daba la razón al INE.

“El Tribunal confirmó lo que el INE vio y documentó: que distintos ciudadanos aspiraron a la nominación partidista y realizaron actividad política. A pesar de tener un proceso interno de competencia por la nominación a la gubernatura y a pesar de tener precandidatos, el partido y los ciudadanos incumplieron con su obligación de rendir cuentas”, dijo.

El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni actor; quien diga lo contrario miente. A este INE nadie lo va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y claramente ilegales

Lorenzo Córdova, Presidente del INE

En contraste el consejero Ruiz Saldaña anunció que presentaría un voto particular e hizo un llamado al TEPJF porque “es previsible que este asunto va a llegar de nuevo allá, y se requiere prontitud en este tipo de resoluciones, porque creo que amerita que no se prolonguen estas decisiones”.

También el consejero Espadas consideró que la sanción era desproporcionada y no se atendió lo que señaló la sentencia: “Creo que argumentar que la desproporcionada y que hay elementos como la cuantificación, a la que obliga a la sentencia, que no se han incorporado, creo que Morena tiene razón en esos puntos, pero lo que no puede reclamar legítimamente es que se esté aplicando ilegalmente una medida que no solo está prevista en la ley”.

El secretario ejecutivo del INE informará este miércoles al TEPJF de las resoluciones que tomó ayer el Consejo General del organismo electoral.

El dato: Delgado y Salgado entregaron al INE 19 mil 876 pesos, para pagar la supuesta multa que debería imponerse al senador con licencia por no cumplir a tiempo con la fiscalización de gastos.

…Y el TEPJF alista revés en la sobrerrepresentación

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila aprobar por mayoría la nueva fórmula para asignar diputados plurinominales para evitar la sobrerrepresentación de partidos políticos en la Cámara de Diputados.

El proyecto que presentará el magistrado Felipe Fuentes en la sesión prevista para hoy, propone ratificar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante la cual impone candados para que los candidatos de un partido se incrusten en otros a través de las alianzas o coaliciones.

Fuentes confirmaron a La Razón que la mayoría de los siete magistrados apoyarían esta propuesta, que regulará la asignación de diputados de representación proporcional, atendiendo criterios de militancia o el grupo parlamentario en que trabajaron en San Lázaro, en el caso de quienes buscarán la reelección.

De acuerdo con la ponencia del expresidente del TEPJF, las quejas presentadas carecen de fundamento: “en virtud de haberse considerado infundados, inoperantes e ineficaces los agravios hechos valer por los partidos apelantes, esta Sala Superior considera que lo procedente es confirmar, en la materia de análisis, el acuerdo impugnado”.

El proyecto, publicado en la página del TEPJF, “se vincula a la Cámara de Diputados para que, tras los comicios y una vez instalada la legislatura correspondiente, informe a esta Sala Superior si en la configuración de las fracciones parlamentarias se respetaron los límites de sub y sobrerrepresentación”.