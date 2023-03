Inician magistrados evaluación del Plan B

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) identificará si el Plan B de la Reforma Electoral, que ya entró en vigor, tiene cosas buenas, inconstitucionales y hasta “tonterías” que puedan ser dañinas.

Así lo aseguró Felipe de la Mata Pizaña, magistrado electoral de la Sala Superior, quien al participar en el foro UNAM-TEPJF “Reflexiones en torno a la justicia electoral y la Reforma Electoral 2022-2023”, destacó que es fundamental revisar el contenido de las últimas modificaciones que hizo el Congreso a la normativa.

Afirmó que “sentarnos a hablar con seriedad del Plan B es un asunto necesario”, pues recordó que a partir de las grandes reformas de los años 90 México optó por un sistema de instituciones fuertes.

En ese sentido, comentó que a pesar de que hoy los mexicanos están ante un nuevo cúmulo de reformas a implementar, “ni en su proceso de creación ni en su etapa de deliberación en sede parlamentaria ni en sus contenidos, probablemente, podemos decir que se trata de una continuación en el proceso de mejora institucional”.

Refirió que por ello le comentaba al magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, también presente en el evento, que es importante prestar atención al contenido de la reforma, incluyendo aquellas partes que puedan ser “tonterías”.

“Se pueden identificar cosas buenas, porque también habrá algo bueno, por supuesto; cosas inconstitucionales, que seguramente corresponderá analizar, pero también puede haber tonterías que no sean inconstitucionales y que puedan ser igual de dañinas, y eso también lo tendremos que identificar. No todo lo tonto es inconstitucional, evidentemente”, dijo.

Sobre todo, remarcó De la Mata, en este nuevo capítulo de la historia democrática de México, lo que no se puede permitir es que haya retrocesos, porque “tiene que ser siempre hacia delante”.

Al respecto, el magistrado presidente del Triunal, Reyes Rodríguez, pidió que, pese a que se esperaba que expusiera una reflexión sobre el Plan B, no lo obligaran a adelantar juicios ni exponer su análisis sobre la nueva legislación.

Recordó que el órgano electoral jurisdiccional recibió impugnaciones en contra de la nueva normativa, por lo que será hasta que las resuelvan cuando fijarán posturas sobre el tema.

Por ello, llamó a todos a estar atentos a las resoluciones que emita el TEPJF y, entonces, juzgar si se apegaron a los criterios establecidos en la Carta Magna.

“Hemos recibido impugnaciones en contra de los efectos de la reforma, por ello nos encontramos en el proceso de análisis, de estudio de los planteamientos y solamente quiero invitarlos a que estén muy atentos a las resoluciones del Tribunal que se tomarán en los próximos días, y que hagan el juicio que la opinión pública, la academia, la universidad, pueden hacer con libertad sobre las decisiones del tribunal, y valoren si lo hicimos con responsabilidad, imparcialidad, independencia y, sobre todo, con una perspectiva de integridad electoral y siguiendo los ejes rectores de la Constitución”, indicó.

Córdova y Gutiérrez Luna chocan por el Plan B

El diputado federal de Morena Sergio Gutiérrez Luna acusó que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama convirtieron al Instituto Nacional Electoral (INE) en un botín político, mientras que el consejero presidente le recordó que intentó presionarlos políticamente a través de una denuncia penal.

Durante el foro “Reflexiones en torno a la justicia electoral y la Reforma Electoral 2022-2023”, organizado por la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente del INE puntualizó que no iba a caer en provocaciones y mucho menos a faltarle al respeto a la comunidad universitaria a la que pertenece.

“No voy a entrar en la universidad a la vulgaridad de la discusión ad hóminem, el monopolio de ello se lo dejo al diputado Gutiérrez Luna, quien hablaba de la prudencia”, aseveró Córdova, luego de que el legislador veracruzano acusó que tanto él como Murayama no han cumplido con esa encomienda constitucional.

“No ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática, que son destacadamente el consejero Córdova y el consejero Murayama”, declaró en su intervención el exrepresentante de Morena ante el INE.

“Justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática de haber roto ese arreglo fundacional de la transición, habiéndonos denunciado penalmente a seis consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro”, arremetió el consejero presidente del órgano electoral en contra de Gutiérrez Luna.

Córdova agregó: “Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados, invítenme, con mucho gusto volveré a ir y reivindicaré que a las instituciones yo sí las respeto”.

El legislador defendió el Plan B; por lo que acusó que desde el INE se promueve una campaña política contra Presidente.

INE respalda a PJ ante “acoso inaceptable”

Ante el que calificó como un “acoso inaceptable” en contra del Poder Judicial, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó todo el respaldo del órgano a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la resolución que tome en torno al Plan B de la Reforma Electoral.

Al participar en el foro UNAM-TEPJF “Reflexiones en torno a la justicia electoral y la Reforma Electoral 2022-2023”, puntualizó que ante el Plan B promovido como “fraude a la ley” y que se convertirá en el más impugnado en la historia, el instituto empleará todos los recursos legales a su alcance para revertirla.

“Desde el INE seguiremos empleando todos los recursos legales a nuestro alcance en el marco de la Constitución y acompañaremos el proceso jurídico que se lleve a cabo, siempre respetuosos de la autonomía de los órganos jurisdiccionales y muy atentos a su desenlace, confiando en que quien hoy (...) representa las instancias (...)estarán a la altura del reto histórico.

“Desde el INE, toda nuestra solidaridad con las instancias del Poder Judicial, sometidas a un acoso inaceptable (...) atentos a sus decisiones que (...) se acatarán puntualmente y sin chistar”, declaró.

SCJN admite 30 recursos más contra la Electoral

Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite 30 controversias constitucionales más en contra de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, mismas que están consideradas como la primera etapa del Plan B de la Reforma Electoral.

Dichos juicios constitucionales fueron promovidos por municipios donde gobierna el PAN y el PRI, debido a que consideran que los cambios en dichas leyes vulneran su autonomía, al ordenar que no puedan destinar más del 0.1 por ciento de su presupuesto para gastos de comunicación social.

Entre los municipios que controvirtieron el decreto se encuentran: Metepec, Chapa de Mota y Huixquilucan, Estado de México; General Cepeda y Sabinas, ambos en Coahuila; así como los municipios de Durango y Mérida.

También, Corregidora, en Querétaro; León, Acámbaro, Santiago Maravatio, Jaral del Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo, Pénjamo y San José Iturbide, en Guanajuato, y Venustiano Carranza, en Michoacán, entre otros.

Las autoridades de esos municipios pidieron la suspensión del acto reclamado; sin emargo, el ministro del máximo tribunal del país les negó la medida cautelar al considerar que no hay ningún derecho humano vulnerado que requiera la protección inmediata de la SCJN.

“Una razón adicional para negar la suspensión solicitada, consiste en que la parte actora tampoco hace referencia a algún acto concreto, individualizado o particular de los preceptos cuestionados respecto del cual pudiera ser procedente la medida cautelar. Sino que lo que efectivamente pretende es la suspensión de las disposiciones generales combatidas para que no se ejecuten; consecuentemente, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, no es de concederse la medida cautelar solicitada”, refirió el ministro.

A la fecha, suman 39 las controversias que son admitidas a trámite por el ministro Pérez Dayán, entre las que se encuentra la que interpuso el INE.

Alista el TEPJF vía para restituir a Jacobo en INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evaluará una propuesta para restituir en su cargo a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

En los siguientes días, el órgano jurisdiccional analizará los efectos en la Constitución que supone el artículo transitorio del Plan B de la Reforma Electoral, mediante el cual se ordenó la destitución inmediata de Jacobo Molina del cargo que desempeñaba hasta la semana pasada.

La magistrada encargada de elaborar el proyecto de resolución, Janine Otálora Malassis, circuló su propuesta entre las demás ponencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual contempla la inaplicación de dicho artículo, lo que implicaría la posibilidad de que el funcionario electoral recuperara su posición en el Consejo General del instituto.

De acuerdo con el planteamiento de la magistrada decana del TEPJF, entre las fallas de la reforma se debe considerar que dicho artículo es privativo, lo cual en sí mismo no se debe permitir en la legislación, porque la Constitución no permite que se creen leyes expresamente orientadas en contra de una persona, como sucede con este artículo dirigido en contra de quien se desempeñaba como secretario ejecutivo del INE.

El planteamiento del proyecto de resolución refiere que también va en contra de lo que establece la Carta Magna respecto a la autonomía del Consejo General sobre el nombramiento del secretario ejecutivo, por lo que plantea que “se ordena inaplicar el artículo décimo séptimo transitorio”.

“La Constitución establece, de manera expresa, que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral será nombrada con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidencia.

“En consecuencia, el Congreso de la Unión no puede determinar, en una ley transitoria, que ‘cesará en sus funciones’ ni establecer parámetros a la autoridad administrativa nacional para efectuar una nueva designación”, puntualiza el proyecto de resolución elaborado por la ponencia de Otálora Malassis.

La Sala Superior del TEPJF prevé resolver las impugnaciones presentadas por el propio Edmundo Jacobo Molina y por el INE esta misma semana.

En su recurso, el órgano electoral reclamó la violación a su autonomía constitucional y la invasión a las atribuciones del Consejo General, que es el facultado para nombrar al secretario ejecutivo.

Entretanto, Edmundo Jacobo Molina reclamó la aplicación a su persona de una ley privativa, así como violaciones a los derechos político-electorales.

Los juicios interpuestos por el instituto y por Edmundo Jacobo Molina en contra de las normas del Plan B son dos de los 84 que hasta el cierre de esta edición de lunes, se registraron ante el TEPJF, luego de que la madrugada del pasado jueves 2 de marzo la segunda parte del Plan B fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente, el viernes 3.

Aunque la mayoría de impugnaciones recibidas por el Tribunal Electoral no hacen pública la información del promovente, en muchos de los casos que sí lo presentan, se observa que se trata de funcionarios electorales de diversos estados.

Juezas y magistradas cierran filas con Piña

A través de un desplegado, juezas federales del Tercer Circuito Judicial Federal externaron ayer su apoyo y empatía a la ministra Norma Lucia Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras indicar que ha sido flanco de violencia y que las amenazas que se han hecho recientemente en contra de ella, atentan de manera directa contra todas las impartidoras de justicia de este país.

En un documento respaldado por 29 mujeres, entre juezas y magistradas, firmado en Zapopan, Jalisco, se externó el descontento generalizado que existe tras las declaraciones emitidas hacia la ministra, de quien afirman ha mantenido un temple admirable “ante el ataque”.

Afirmaron que, una vez que la ministra fue electa como presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ella ha trabajado por dar importancia a la autonomía de los juzgadores del país.

Recordaron que Piña Hernández sostuvo que la independencia judicial es necesaria para el país, ya que de esta manera se sostienen los valores esenciales para la sociedad mexicana.

“Reprobamos energéticamente las amenazas emitidas en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, las asumimos como hechas a nuestra persona también, porque lo que se hace contra una se hace contra todas, nuestra profunda solidaridad y empatía con la ministra”, se lee en el desplegado.

Las que emiten afirmaron: “Seguras estamos que se hará una profunda investigación en el caso con el objetivo de poner freno a este tipo de acciones censurables que sólo incitan al odio, la violencia y la polarización de nuestros compatriotas”.