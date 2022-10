SSPC encabeza investigación sobre estudiantes intoxicados en Chiapas: AMLO

La Secretaría de Seguridad y Protecicón Ciudadana (SSPC) investiga la intoxicación de jóvenes en escuelas de Chiapas, anunció este viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Pedimos que se realizara una investigación, se la encargamos a Rosa Icela (secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC), y vamos a ir allá. Hoy veo al gobernador, lo veo en Palenque, porque ellos están más cerca, tienen más elementos: ha sido muy difundido porque se dio en cuatro lugares diferentes y vamos a dar a conocer la verdad sea como sea”, se comprometió el Presidente.

Agregó que existen dos versiones; la primera es que los jóvenes llevaban la droga disuelta en sus termos y la otra es que los traficantes se enteraron que se realizaría una revisión de mochilas y tiraron la droga dentro de los contenedores de agua, lo que provocó la intoxicación masiva. Sin embargo, el propio mandatario puso en duda ambos relatos.

López Obrador dijo que resultaba muy extraño que la intoxicación se hubiera presentado en al menos tres lugares diferentes, San Cristóbal de las Casas, Bochil y Tuxtla Gutiérrez, pero además que hayan ocurrido a la misma hora.

“Conozco Bochil, es una comunidad buena trabajadora dedicada al campo y al comercio, no han perdido valores culturales, espirituales no hay mucha desintegración familiar entonces se me hace raro que llevaban agua con cocaína en sus termos”, dijo el mandatario al pedir esperar a conocer el detalle de las averiguaciones que lleve a cabo la SSPC.

RFH