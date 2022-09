Sin evaluación, el programa de jóvenes aprendices va por más fondos

A pesar de ser un programa social prioritario que ya cumplió la meta de beneficiarios y que ya perfila un incremento de 6.42 por ciento de recursos para el 2023, Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) carece de un estudio y cifras concretas que permitan evaluar si ha cumplido su objetivo.

Desde julio, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados advirtió sobre este vacío de resultados observables y el Cuarto Informe de Labores del Presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó.

El programa comenzó operaciones el 10 de enero del 2019, poco más de un mes después del arranque de la presente administración.

El objetivo que se planteó fue “impulsar la inclusión e incrementar las oportunidades de acceso al mercado laboral de las y los jóvenes, por medio de la capacitación en el trabajo”, por la cual se les otorga una beca a los beneficiarios.

Aunque el programa lleva más de tres años en funcionamiento, no se conocen estudios ni cifras que permitan saber con certeza cuántos de los becarios han logrado ingresar al mercado laboral como efecto de haber formado parte del programa.

El último informe presidencial asegura que el 46 por ciento de los aprendices se ha incorporado a un empleo o desarrolló una actividad productiva, a diferencia de quienes no participaron en el programa, de los cuales sólo el 23.6 por ciento lo consiguió, por lo que resalta esto como uno de sus logros.

Sin embargo, estas cifras fueron obtenidas del estudio “El efecto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro durante la pandemia”, el cual fue publicado en septiembre del año pasado y cuyos resultados derivan de una revaluación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, que elabora el Inegi.

Gráfico

Su periodo de levantamiento fue entre agosto y noviembre de hace dos años, periodo durante el cual se identificó a 859 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, como una muestra representativa de los 294 mil 426 que estaban inscritos en el programa en ese periodo, según se señala.

Párrafos después, el estudio menciona que de los 139 mil 353 jóvenes que salieron del programa en el periodo de levantamiento de la encuesta, 64 mil 428 encontraron trabajo o declararon ingresos laborales, por lo que fueron considerados como empleados; sin embargo, no se clarifica la obtención de esta estadística.

El CEFP concluyó que “la pregunta que queda por responder es: qué porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal; es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social, reduciendo su fenómeno de marginación”.

“Adolfo” se sumó al programa en 2020-2021 en una empresa de la que no quiso dar más detalles, pero en la que realizó labores relacionadas con su carrera: Diseño gráfico.

Aunque afirma que esto le ayudó a poner en práctica lo aprendido en la universidad y contar con un seguro de salud temporal, “de poco me sirvió, porque ni la empresa en que trabajé ni otra me han querido contratar. Como que los becarios del programa los usan para tener personal y que el Gobierno sea quien pague, pero no apuestan por nosotros”, lamentó.

Otros becarios consultados por La Razón señalaron experiencias similares, aunadas a la confirmación de que el programa sólo evalúa su desarrollo durante el programa y después ya no se sabe si obtuvieron un empleo.

La experiencia fue diferente para Isaac, quien sólo formó parte del programa entre enero y marzo de este año para la empresa Ion Ag+, cuyo objetivo es implementar tecnología para resolver las necesidades de agua para la población.

“La vacante era una carnada; las actividades a desarrollar eran completamente diferentes a lo acordado en la plataforma y en las entrevistas. La empresa comete muchas irregularidades en normativa de trabajo, ambiental y de seguridad, por eso me salí de ahí”, narró a este diario.

A pesar de la falta de resultados que permitan conocer si el programa ha ayudado a los dos millones 300 mil 690 jóvenes beneficiados desde el 2019, el programa seguirá adelante, sin cambios.

Para el siguiente año se perfila un presupuesto de 23 mil 90 millones 451 mil 801 pesos, 6.4 por ciento mayor a los 21 mil 696 millones 592 mil 599 de este 2022.

Esto contempla no sólo la incorporación de más becarios, sino el incremento al monto de la beca, la cual pasó de tres mil 600 en el 2019 a cinco mil 258.13 pesos mensuales en la actualidad.