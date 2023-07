'Juanito' se registra como aspirante a candidato por el Frente Amplio por México

Rafael Acosta Ángeles, conocido como "Juanito”, se registró esta tarde para contender por el Frente Amplio por México, después de tener dificultades con la documentación y la cita. Además, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a un debate.

Tras el registro, "Juanito" gritó “se logró”. El ahora aspirante a candidato presidencial anunció que el próximo miércoles asistiría a Palacio Nacional para solicitar un debate a López Obrador.

“Juanito” fue rechazado anterioremente por el Comité Organizador, que le negó la posibilidad al no tener la documentación completa y no haber solicitado cita; sin embargo, reunió todos los requerimientos y explicó que “jamás violento a una mujer” y que “está comprobado”.

“Soy una persona limpia que de nada me pueden acusar, gracias a Dios. Puedo andar en el camión, el Metro o el pesero y hasta caminando me paran y me piden una foto, y que bonito se siente ser querido por el pueblo”, dijo el oriundo de Iztapalapa.

Se registró Rafael Acosta Ángeles "Juanito" como aspirante a ser Responsable de la Construcción del #FrenteAmplioPorMéxico.



¡La unidad se construye escuchando todas las voces! pic.twitter.com/AanEaikVHK — PRI (@PRI_Nacional) July 9, 2023

Agregó que va "muy bien en las encuestas y será un poco difícil, pero no imposible porque el pueblo me quiere y el pueblo quiere un cambio, ya no quiere delincuentes, traidores y asesinos. Mató a 800 mil personas por el COVID y la inseguridad está cabrona en todo el país, matando a miles y miles de personas mensualmente”.

El aspirante dijo que en caso de no ganar, reconocerá su derrota.

“Si yo llegara a perder me sumaré con el compañero o con la compañera que gane”, mencionó.

