Juez federal concede suspensión parcial contra reforma a Ley Minera

Un juez federal concedió la primera suspensión parcial contra la reforma a la Ley Minera impulsada por el ejecutivo federal y aprobada en fast track por el Senado.

La decisión se toma dentro del amparo que promovió la empresa canadiense First Majestic Plata, quien dijo que tiene solicitudes de concesión en trámite ante la Secretaría de Economía y busca que no resulten afectados con la reforma.

Ulises Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, otorgó a First Majestic Plata dicha suspensión contra el artículo quinto transitorio de la reforma.

El juez refirió que esta suspensión puede impactar de inmediato a las empresas del sector. "Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente decreto".

"La quejosa no pretende la paralización de alguna obligación, deber, restricción o medida concreta, más bien, lo que busca con la medida cautelar es que no se ejecute el tercer párrafo del artículo quinto transitorio, es decir, que no se deseche sin mayor trámite la solicitud de concesión en materia minera solicitada por ésta", agregó Rivera González

Además, dijo que debido a lo anterior se consideró factible conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus funciones no apliquen a la quejosa el tercer párrafo del quinto transitorio, de modo que su solicitud de concesión no sea desechada ni se considere desechada por la sola entrada en vigor de la norma.

La resolución fue publicada este jueves en los estados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, y en la resolución el juez insistió en que la suspensión que se dictó “no es de efecto general”.

DGC