Juicio de García Luna confronta a diputados; MC pide a Morena dejar de "calumniar" a Margarita Zavala

Por segunda ocasión, el juicio que enfrenta el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y los señalamientos contra el expresidente Felipe Calderón, fue motivo de confrontación en la Cámara de Diputados, donde la bancada de Movimiento Ciudadano terminó por exigir a Morena y aliados que detuvieran las “calumnias” en contra de la diputada y exprimera dama Margarita Zavala.

Los gritos se desataron desde el primer minuto en que el tema fue abordado por el diputado petista Gerardo Fernández Noroña, quien se refirió al expresidente panista como “el narco de narcos”.

También lanzó múltiples descalificaciones contra los integrantes del PAN, a quienes llamó protectores de narcos y los acusó de hacer política con dinero del narcotráfico, así como de haber hecho fraude contra Santiago Creel en la elección interna para designar a un candidato en 2006.

Desde el PRI y PRD se reclamó la aprobación para discutir este tema, en lugar de abordar las necesidades del país .

El perredista Marcelino Castañeda recriminó cada acusación hecha desde Morena, al que dijo que celebrará el juicio de García Luna como un mérito propio, mientras el gobierno en turno omite aplicar la justicia .

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, dijo que este es un tema que podría pasar de largo a la bancada, que sólo ve cómo las dos coaliciones políticas se llenan de descalificaciones a las que ellos resultan ajenos.

Sin embargo, mencionó que “hay que entrarle” para defender el prestigio de una persona: Margarita Zavala.

El diputado elevó la voz desde la tribuna para respaldar a la panista, de quien aseguró no hay nada que la involucre en ninguna acción ilegal o que haya manchado su trayectoria pública.

También se sumó a reclamar que el gobierno de Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha enjuiciado a múltiples personajes políticos como lo prometió.

"¿Por qué no lo juzgan en México?, ¿dónde está Gertz?, ¿dónde están las acusaciones?, ¿dónde están sus juicios contra Duarte?, ¿dónde están sus cosas contra Peña Nieto?, porque vienen aquí a decir que todo esto era un crimen y ¿por qué no están juzgando a ni una sola persona de relevancia política?, ¿por qué no están actuando contra los gobernadores que les pagaron sus campañas en 2018 y 2021?, ¿y por qué estamos hablando del juicio de García Luna en Estados Unidos pero no en México?"