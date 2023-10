La Catrina, el personaje mítico de Posada que dio vida al Día de Muertos

"La Calavera Garbancera". Ese era el nombre original de "La Catrina", creada por el escritor mexicano José Guadalupe Posada y que, a la postre, se convertiría en un ícono de la cultura popular mexicana y, sobre todo, del Día de Muertos.

Recientemente, Nicki Nicole refería que durante su concierto en el Pepsi Center no se disfrazaría de Catrina, pues no quería apropiarse de un elemento cultural tan importante para los mexicanos, así que haciendo alusión a esa importancia que tiene no sólo para los nacidos en México, sino también la relevancia que ha tenido a nivel internacional, hoy te hablaremos sobre la obra maestra que encumbró a Posada y que resulta protagonista en este Día de Muertos.

¿Cuál es el origen de La Catrina?

"La Catrina" es una ilustración creada por el escritor y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, a principios del Siglo XX. Lo que él quería, era hacer una crítica social hacia las clases medias y privilegiadas. Esas críticas las publicaba en diarios y siempre, a un costado de ellas, colocaba a "La Calavera Garbancera".

El garbancero o garbancera, eran las personas que negaban tener raíces indígenas, que pretendían, además, ser europeos. Bajo esta perspectiva de Posada, dibujó una calavera con un sombrero muy ostentoso, aludiendo a esos que aparentan ser más de lo que eran en realidad.

Fue Diego Rivera quien completó el atuendo de la ahora conocida como "Catrina", a quien vistió con un vestido elegante en su obra "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central". Ahí fue en donde se le asignó el nombre de "La Catrina".

La Catrina. Especial

'La muerte es democrática'

Esto era lo que decía Posada cada que le preguntaban sobre su obra. "La muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera". El origen también radica en la figura azteca Mictecacihuatl, la diosa de la muerte.

A través del tiempo, la figura de La Catrina perduró como símbolo de protesta también y se agrega a las fiestas de Día de Muertos en altares, además de ser un personaje que recurrentemente se utiliza para los disfraces. Tanta es su importancia cultural, que año con año se lleva a cabo el Desfile de Catrinas en la Ciudad de México. Que esta tradición nunca se acabe. Y la crítica, tampoco.