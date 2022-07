Layda Sansores difunde audio de “Alito” con advertencia para el PRI: "seguiré aquí hasta el 2024"

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló un nuevo audio sobre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el que muestra una conversación en la que señala que se quedará al frente del partido sin importar los cuestionamientos en su contra.

En la breve grabación, en la que también estaría involucrado el dirigente del PAN, Marko Cortés, el priista también afirma que él decidirá “la lista” del 2024, en referencia a quienes serán los candidatos que contendrán en las elecciones de ese año.

“Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pende** que andan allá afuera: ‘no, que si no dan resultados” se van a la ver**. Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que digan”, mencionó el priista.

Se burla de los priistas... ¡Ya se quitó la máscara!



Si a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza! pic.twitter.com/MviqDHZByO — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 13, 2022

El interlocutor directo de Moreno Cárdenas es un hombre al que identifica como “Homero”, a quien le proporciona su número telefónico para que pueda comunicarse con él “en cualquier momento” respecto a las elecciones que se dieron en Tamaulipas, según explicó la gobernadora.

Al final de la grabación, se escucha mencionar al dirigente del PAN, con quien sólo intercambia unas palabras para despedirse: “Presidente, vamos con todo”, dice el panista, según la grabación.

Durante la transmisión, la mandataria también mostró un video en el que exhibe una habitación amueblada que fue adaptada dentro de las oficinas que llegó a utilizar Moreno Cárdenas, respecto a la cual dijo

Sansores responde a denuncia por fotos de diputadas

En respuesta a la denuncia que las diputadas priistas presentaron en su contra, la gobernadora presentó en el programa a un abogado, quien descartó que la mandataria hubiera cometido algún delito.

La gobernadora acusó a Alejandro Moreno de utilizar a las diputadas y sugirió que él las amenazó con publicar dichas fotografías para que lo acompañaran hasta la Fiscalía y lo rodearan.

“Él está propiciando todo esto. Mi preocupación y molestia es que una diputada no sólo representa a un distrito, sino a toda la nación. No pueden convertir a la Cámara de Diputados en un centro de frivolidades… Alito, no te hagas la víctima”, dijo.

Afirmó que la presencia del dirigente del PRI lastima a la Cámara y al grupo parlamentario, porque “se quedó con todo el poder” y aseguró que él no ha honrado al Poder Legislativo

Renato Sales dice que investigación contra "Alito" fue abierta antes de que se votara la Reforma Eléctrica

El fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, también acudió al programa para señalar que la carpeta de investigación contra el priista fue abierta tiempo antes de que se votara la Reforma Eléctrica, afirmación con la cual buscó refutar las aseveraciones de Moreno Cárdenas, quien ha reiterado que los hechos en los que lo han relacionado están vinculados a esto.

JVR