'Le espera lo mejor a México en 2024', asegura Claudia Sheinbaum desde Yucatán.

En 2024, a México y Yucatán le espera lo mejor, aseguró la precandidata única de Morena, PT y PVEM a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Progreso en Yucatán, dónde cerró filas con la militancia del estado para juntos darle continuidad a la transformación del país y del sureste mexicano.

“No vamos a dejar de apoyar a Yucatán, no porque ahora se hizo el Tren Maya ahí se acabó la inversión en el sureste, va a seguir la inversión en el sureste, le espera lo mejor a México en 2024, no les vamos a fallar; nosotros no mentimos, no robamos, ni vamos a traicionar al pueblo de México”, expresó.

Para lograr la continuidad de la transformación, Claudia Sheinbaum llamó a la militancia para conformar Comités de Defensa que se sumen al movimiento y formen parte de la historia que inició con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a ganar el 2024, porque se lo merece el pueblo de Yucatán, porque se lo merece el pueblo de México, porque es una decisión histórica y es un trabajo que tenemos que hacer juntas y juntos”, aseveró.

Recordó los cambios que hubo a partir de 2018 en la forma de gobernar México, ya que se ve por los que menos tienen con programas como la pensión de adultos mayores, becas para jóvenes, apoyo al campo y obras de alto impacto como el Tren Maya en el sureste mexicano.

Aseguró que la seguridad pública está garantizada con la Cuarta Transformación y destacó como mentira la campaña de miedo que inició la oposición en Yucatán, pues recordó que ella logró reducir la incidencia delictiva en la Ciudad de México, al respecto reconoció el apoyo de Marcela Figueroa, una yucateca que capacitó a más de 80 mil policías de la capital del país.

Por su parte, el precandidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la gubernatura de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, destacó el liderazgo de Claudia Sheinbaum para dirigir el destino del país e impulsar el desarrollo turístico del Puerto de Progreso para el próximo año.

“Yo sé que, como Presidenta, Progreso va a contar con el apoyo de Claudia Sheinbaum para impulsarlo turísticamente”, afirmó.

Al evento también acudieron Verónica Camino, precandidata única al Senado de la República; Juan Hugo de la Rosa, enlace de zona; Octavio Rivero, delegado estatal en Yucatán; Omar Pérez, dirigente estatal de Morena; Francisco Rosas, dirigente estatal del PT; y Harry Rodríguez, presidente estatal del PVEM.

Como parte de su gira de precampaña, Claudia Sheinbaum estará este viernes en el estado de Jalisco, donde tendrá un encuentro con la militancia, a las 17:30 horas, en la Plaza Juárez, del municipio de El Salto.

